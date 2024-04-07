雷霆神鷹神弓操演 9日九鵬登場陸劍二飛彈打頭陣

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（中央社記者游凱翔台北7日電）陸軍為驗證訓練成效，軍方人士今天表示，9日起至17日將在屏東九鵬地區實施「陸空飛彈射擊訓練」，軍方將以陸射劍二飛彈打頭陣，接續以雷霆2000火箭、航特及刺針飛彈實施雷霆、神鷹及神弓操演。

中共頻頻對台文攻武嚇，以機艦侵擾台灣防空識別區、不時逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍為防範中共犯台，除制度改革、深化訓練，亦對外軍購並強化國防自主能量。

漢光演習兵推、實兵分別在4月、7月舉辦，在此之前，陸軍率先在南台灣實施年度實彈訓練。軍方人士指出，陸軍9日至17日將在九鵬執行陸空飛彈射擊訓練，項目包括雷霆（雷霆2000多管火箭）、神鷹（航特部各式直升機）及神弓（刺針飛彈）操演。

雷霆操演部分，操演部隊將實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊，並演練官兵接收射擊指揮所下達的射擊任務後，如何將儎台迅速進入陣地，完成「用砲」程序，由安全軍官針對車上武器射控系統等逐一檢查，待命射擊，發揮雷霆2000火箭砲車反登陸作戰能力。

神弓操演部分，則是驗證國軍野戰防空能力，操演部隊擬以雙聯裝飛彈發射系統、復仇者飛彈車系統，實彈射擊刺針飛彈，官兵必須掌握僅約10秒左右的黃金時間，迅速追瞄目標，扣下發射鈕以擊落靶彈。

教官將針對刺針飛彈射擊結果，區分「命中」、「戰術命中」及「未命中」3種。其中戰術命中為飛彈擦過目標物，雖未造成爆炸，亦可達到傷害作用。

神鷹操演部分，陸軍航特部所屬AH-64E阿帕契、AH-1W超級眼鏡蛇等各式直升機，將搭載空射彈藥參訓，包括地獄火反裝甲飛彈、響尾蛇防空飛彈等，都會在這項操演之中亮相，藉此驗證打擊空中、海上與陸上目標的能力。

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值得一提的是，由國家中山科學研究院研發量產的「野戰防空系統」（陸射劍二飛彈），具備可掌握敵軍定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈的偵測能力，亦可與現役復仇者飛彈、雙聯裝刺針飛彈整合，強化區域防空能力，9日當天將打頭陣首次參與這次演訓，並規劃射擊3枚實彈、1次追瞄。

另外，據了解，同期於南台灣施訓的，還有另由航特兵力進行的「航特部空中武器射擊」，將在屏東三軍聯訓基地執行，演訓時程為9日至12日。（編輯：蘇志宗）1130407