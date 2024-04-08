黃國昌指控替麥寮光電專區圍事 蘇治芬批抹黑喊告

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（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北8日電）台灣民眾黨立委黃國昌指控前雲林縣長蘇治芬，替麥寮光電專區圍事，蘇治芬晚間在臉書發文說，惡意的選舉抹黑、不容妥協，將委任律師提起妨害名譽告訴；黃國昌則在臉書回應，說的都是真的，「到底是要告什麼？」

黃國昌7日在臉書發文，指民進黨2014年提名光電業者許忠富參選麥寮鄉長後，是如何與英系金主蔡宗融合作，偷偷摸摸把麥寮鄉4個區域提報為光電專區，嗣後再由蔡宗融攫取其中3個區域，包括總統蔡英文2021年出席剪綵的「天機太陽能電廠」。

黃國昌說，面對這些臭不可聞的官商勾結，蔡總統選擇沉默；反而是過去曾和許忠富聯手踐踏麥寮民主的蘇治芬（從2018年的鄉長、到2020年的立委，許忠富與蘇治芬如何大搞黑箱，在麥寮已是人盡皆知），昨晚突然急忙跳出來，替許忠富圍事、為蔡英文模糊焦點，動作之大，原因昭然若揭。

針對黃國昌的指控，蘇治芬今天在臉書說，將對黃國昌提出告訴，黃國昌身為立法委員，請不要做一個眼裡只有選票，不論是非的政客，對蔡總統及她，在臉書進行不實的抹黑與指控。

蘇治芬強調，光電產業和低地力區的規劃都是依法審核，全部可以攤在陽光下檢視，黃國昌身為立法委員，更不該用空泛的內容，抹滅執政團隊的努力。

蘇治芬指出，一路以來努力守護民主制度，黃國昌身為立法委員，卻指責她與許忠富踐踏麥寮民主，還扣上「黑箱」大帽子，這些抹黑僅為了勝選，實在難以吞忍；她將委任律師，提起妨害名譽的告訴，言論自由有界線，惡意的選舉抹黑，不容妥協。

面對蘇治芬將提告，黃國昌晚間在臉書發文回應，「蛤？她是要告啥？我說的都是真的，她到底是要告什麼？」

黃國昌說，蘇治芬可以去問問那些民進黨人濫訴的下場，想要用提告恐嚇，完全沒用，儘管放馬過來，沒有在怕。（編輯：林克倫）1130408