民眾黨新北啟動2026布局 每區提議員力拚市長選舉

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（中央社記者高華謙新北7日電）民眾黨新北黨部今舉辦「幹部共識營」，盼強化陸軍。黨部主委陳世軒說，2026年議員選舉，民眾黨在新北各選區都不缺席，立委黃國昌會全力選上新北市長，並力拚議員席次極大化。

民眾黨新北市黨部舉辦首次幹部共識營，召集新北市黨部各區新任正副主任及市黨部智庫、活動、文宣部門，超過60名幹部齊聚一堂，並由陳世軒、黃國昌及民眾黨青年部副主任劉昱鴻領軍主講，強化各區幹部職能，期盼迅速壯大民眾黨新北黨部陸軍組織。

陳世軒表示，新北市黨部率全國之先，日前完成轄下各區幹部整備，今天首度在選後齊聚一堂，活動如同黨部整軍儀式，宣導正副主任等各區幹部工作職責，包含強化與地方連結能力、協助拓展黨員、尋覓在地人才等任務。

針對未來選戰布局，陳世軒預告，2026年地方議員選戰，民眾黨在新北市各選區都不會缺席。同時也會與黃國昌攜手合作，全力搶下新北市長寶座，也會力拚議員席次極大化；不過目前第1步是要找出合適候選人，還沒討論到同一選區是否將提名不只1人的議題。

陳世軒說，希望藉這次活動強化黨部與各地方區域組織連結，之後還會定期與各區幹部開會，保持緊密聯繫、雙向溝通，並在未來擴大經營，將找里長及有興趣參選里長者舉行「里長共識營」活動，也不排除推派里長候選人。

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陳世軒說，大選完後有接到上百位民眾詢問參選里長的規定、義務與職責等，目前沒有預設目標說要推派多少里長候選人，但將廣納百川，有興趣民眾都可以來聽，讓大家多了解里長任務。

黃國昌表示，很高興有機會與民眾黨新北市夥伴一起分享對民眾黨在新北市未來發展的期許，希望和大家攜手努力，一起為新北市民提供更好服務，讓新北市民更了解、認同台灣民眾黨，成為主席柯文哲最堅實後盾。（編輯：方沛清）1130407