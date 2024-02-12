民眾黨新北13議員選區都提名 里長參選爆增

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民眾黨立委黃國昌新北拜廟走春，引外界揣測擴大下次選戰提名。民眾黨新北市黨部主委陳世軒表示，下屆9合1選舉，13議員選區都將提名，里長參選將由個位數爆增到百位數。

台灣民眾黨立委黃國昌春節拜廟行程滿檔，今天和黨主席柯文哲到板橋、中和區廟宇參拜。接受媒體聯訪被問到是否準備參選下屆新北市長？黃國昌表示，新北是自己責任區，為了民眾黨能在基層組織扎根扎好，新春期間很感謝陳世軒陪著到新北各廟宇走春。

另外，對於立法院開議後各委員會召委選舉，黃國昌說，立法院委員會召委選舉就是藍綠各1，民眾黨希望推出一些進步法案，如果能得到藍綠共同支持，相信對於柯文哲一直在講的政黨和解、社會和諧，一定會有很大幫助。

對於今天廟宇參香行程，黃國昌提及幼時曾與母親在寺廟外賣香燭，對於廟宇一直都有相當濃厚情感，很開心有機會跟市民朋友們一起在新年期間到廟裡參拜，祈求風調雨順、國泰民安。

陳世軒表示，柯文哲到新北市參香受到民眾熱烈歡迎，作為民眾黨一份子，除了與有榮焉，更提醒全體台灣民眾黨新北市黨部黨公職，絕不能辜負民意期待，未來的日子要繼續加油。

陳世軒向中央社記者表示，新北近來入黨踴躍，也有不少人願為民眾黨披掛上陣參選下屆9合1選舉，其中也有接觸藍綠陣營人士。初步決定包括原住民議員席次在內，會在新北13個議員選區提名，主要以新人為主，至於民眾黨里長參選人數也會由目前個位數爆增到百位數。（編輯：孫承武）1130212