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土耳其無人機團隊助救災 外交部盼經驗分享發揮功效

2024/4/9 12:41
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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）土耳其派遣無人機專家團隊來台協助地震救災，外交部今天表達誠摯歡迎及感謝，並表示此次合作成果包含運用無人機的技術，與無人機運用於救災實務的交流，期許寶貴經驗在未來的災害救援中發揮更大功效。

外交部亞西及非洲司副司長陳詠博上午在例行記者會表示，土耳其無人機專家團隊7日一早趕赴花蓮災區，運用專業無人機技術，配合中央災害應變中心救災工作，分享救災實務經驗，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

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陳詠博說，為感謝台灣政府及民眾在去年2月土耳其遭受百年強震後，提供多方協助的真摯友誼，經外交部及駐土耳其代表處的聯繫與安排，該團攜帶土耳其無人機及相關設備來台，並配合內政部的消防作業，前往花蓮災區協助相關的救災工作。

陳詠博表示，此次合作成果包含運用無人機的技術，無人機運用於救災實務的交流，期許寶貴經驗在未來的災害救援中發揮更大功效。目前土耳其無人機專家團隊在台相關行程持續進行，行程安排由內政部消防署規劃。（編輯：謝佳珍）1130409

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