總統創新獎 綠色顯示技術、半導體製程獲肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北10日電）總統府今天公布總統創新獎得獎名單，包含元太科技工業、保瑞藥業及嘖室、國立清華大學半導體研究學院特聘研究講座教授林本堅及甲蟲創意創辦人劉耕名等，得獎類別屬綠色顯示技術、半導體製程等。

總統創新獎每2年舉辦一次，以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，宗旨在表揚產品、技術、管理、服務、教育或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及民眾具有深遠影響的貢獻，藉由表彰及樹立獲獎者形象典範，帶動跨界、跨產業的創新鏈結，進而提升國家整體經濟發展與強化台灣在國際發展競爭力的優勢。

總統府今天透過新聞稿表示，第6屆總統創新獎報名件數共有251件，參選者包含產、官、學、研等界之組織及個人，經過嚴謹公正的初審、複審與決審作業，終經「總統創新獎委員會」擇定得獎名單，由經濟部呈報總統並公布得獎名單。

總統府說，第6屆總統創新獎得獎名單，團體組得獎者為「元太科技工業股份有限公司」、「保瑞藥業股份有限公司」及「嘖室股份有限公司」；一般個人組得獎者為「國立清華大學半導體研究學院」特聘研究講座教授林本堅，及「甲蟲創意有限公司」創辦人暨創意總監劉耕名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統府表示，此次得獎者分別屬於綠色顯示技術、生技製藥服務模式、半導體製程與科技藝術等領域創新，獲獎者均有深度的執行力與宏觀的價值願景，扎根跨域創造良善且深遠的影響力，獲獎者更於跨領域產業合作帶動相關產業鏈運行，足為國家產業價值創新典範。

第6屆總統創新獎每名獲獎者均可獲得新台幣200萬元獎金、獎座，頒獎典禮預定24日於總統府辦理，由總統蔡英文親自頒獎表揚。（編輯：翟思嘉）1130410