應對跨國資安問題 紐西蘭議員：盼與台合作AI技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北16日電）近年跨國資安問題受矚，正在訪台的紐西蘭國會議員訪團成員今天表示，許多國家出現在地協力者，必須以相關技術及法規予以對抗，台灣正積極發展AI人工智慧等先進技術領域，紐台可互相合作。

紐西蘭國會「社會服務暨社區服務委員會」主席穆尼（Joseph Mooney）及「跨黨派友台小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）共同主席李瑞（Ingrid Leary，又譯：萊瑞）率領國會議員訪台，期間晉見總統蔡英文，並拜會外交及經濟等相關部會，就兩國共同關切議題深入交換意見。

訪團下午在外交部召開媒體見面會，穆尼表示，紐西蘭與台灣都是原住民文化興盛、受到重視的地方，這是彼此共同之處，台紐經濟合作協定的簽署也是交流基石。南島語族的連結令他著迷，有人說紐西蘭人民的祖先其實是從台灣越洋而來，雙邊的感情相當深厚，此次訪台更對台灣高科技產業印象深刻。

李瑞提及花蓮發生強震，向台灣民眾表達慰問與關心，不幸中的大幸是台灣社會具備韌性。李瑞也說，日前台灣舉行總統大選，媒體提供公平、透明報導讓民眾得以擁有足夠資訊做出選擇，恭喜台灣順利完成民主程序。

現場媒體詢問，外界關注中國勢力擴張，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）擬將擴大涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」陣容，紐西蘭如何應對局勢變化。李瑞指出，印太區域各國都認為和平安全至關重要，而區域內確實遇到許多挑戰，以紐西蘭立場而言，各方都有許多想法、不需彼此對立。

至於紐西蘭是否有意加入AUKUS「第二支柱」陣容，穆尼說，近期有許多討論，全球也正面臨資訊層面的挑戰，但目前紐西蘭未做出相關決定，因為這是一件需要審慎思考的事情，必須經過充分討論。

李瑞表示，資安方面的挑戰已是現實發生的事，許多國家甚至出現在地協力者，對此必須以相關技術及法規予以對抗。行動黨黨鞭史帝芬生（Todd Stephenson）則說，此行參訪台灣高科技產業，知道台灣正積極發展AI人工智慧等先進技術領域，這是紐台可互相合作的一環。（編輯：翟思嘉）1130416