吳釗燮頒立陶宛前外交部政次獎章 感激深化雙邊關係

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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，部長吳釗燮昨天頒贈「睦誼外交獎章」給立陶宛外交部前政務次長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），表彰其對深化台立雙邊關係，及促成台灣在立陶宛設立以台灣為名代表處等重大貢獻。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮昨天頒贈「睦誼外交獎章」給艾德梅納斯（Mantas Adomėnas），表彰其對深化台立雙邊關係，及促成台灣在立陶宛設立以台灣為名代表處等重大貢獻，立陶宛駐台代表盧思融（Paulius Lukauskas）及多名立國僑民在場觀禮。

吳釗燮在贈勳儀式中，致詞肯定艾德梅納斯是台灣真正友人，在擔任立陶宛外交部政務次長任內，協調立國政府各機關捐贈台灣超過25萬劑的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，使立國成為第一個捐贈台灣疫苗的歐盟成員國。

此外，艾德梅納斯也是台灣在立陶宛以台灣為名設立代表處的重要推手，也堅定支持台灣參與國際組織，是捍衛民主自由的勇士。

艾德梅納斯表示，立陶宛追求自由民主的歷程可追溯至19世紀，立國與台灣具有很多相似處，是理念相近夥伴，今天在多位友人見證下獲頒「睦誼外交獎章」，深受感動且備感溫馨。

外交部說明，此次隨行團員包括立陶宛維爾紐斯大學國際關係暨政治學院院長雪席爾（Margarita Šešelgytė）、副教授暨外長顧問約納維修斯（Laurynas Jonavičius）、獨立專欄作家勞里納維修斯（Marius Laurinavičius）及立陶宛東歐研究中心主任科賈拉（Linas Kojala），盼強化台立智庫學者的互動交流。

外交部也說明，吳釗燮款宴訪團席間，雙方另就經貿互惠、俄烏戰爭及歐洲局勢、威權國家擴張及波海觀光發展等議題交換意見。（編輯：翟思嘉）1130418