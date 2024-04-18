吳沛憶捐選舉補助款設運動基金 促體育發展向下扎根

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（中央社記者王揚宇台北18日電）民進黨台北市立委吳沛憶今天召開記者會，宣布捐出選舉補助款結餘，成立「吳沛憶基層運動發展基金」，讓未來4年在中正區、萬華區設籍的國中小學童及團體，可循相關辦法申請補助，希望幫助體育發展向下扎根。

吳沛憶今天與台北市攸惜關懷協會理事長邱挺瑜、前中華職棒秘書長馮勝賢等人在立法院召開記者會，並於會後發布新聞稿，作上述表示。

吳沛憶指出，過去在台北市議員任內，就長期關心地方基層體育發展，推廣新興運動，例如霹靂舞、滑板運動等，爭取資源增闢場地，也成功讓選手進入國訓中心接受專業培訓。

吳沛憶說，立委競選期間，她承諾將選舉補助款交付信託，因此當選後便立即展開相關作業，扣除按規定需上繳政黨及部分競選支出後，委託具豐富經驗的土地銀行，運用新台幣百萬元選舉補助款成立「吳沛憶基層運動發展基金」。

吳沛憶指出，她請深耕萬華地區且受社會信賴的公益團體、社團法人台北市攸惜關懷協會審核管理，提供選區內符合辦法、有需求的對象來申請。

吳沛憶最後提到，希望藉此小小回饋發揮拋磚引玉的作用，吸引社會各界投入資源，讓更多有潛力的小運動員有平等機會，讓體育發展向下扎根。（編輯：蘇志宗）1130418