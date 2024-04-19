藍提403震災重建條例草案 立法院會表決後逕付二讀

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（中央社記者王揚宇台北19日電）國民黨立法院黨團提出403震災重建條例草案。立法院會今天處理報告事項時，藍綠過招，國民黨團提逕付二讀、民進黨團提改交6委員會聯席審查。經表決，在國民黨、民眾黨立委投下贊成票下，本案逕付二讀，由國民黨團召集協商。

國民黨團提案指出，鑑於3日花蓮地區規模7.2級地震，造成17死、1146人受傷，花蓮地區受損尤其嚴重，至今仍有多人失蹤下落不明，全國通報危險建物高達1247棟，受災學校共計661校，農業災損高達新台幣近億元，國內已有多家旅宿被迫停業，為加速震災地區重建，因此擬具「403震災重建條例草案」，並由中央政府協助地方政府災區重建以加速各項資源的整合及運用。

草案規定，重建總經費新台幣150億元，而為支應災民救助、緊急搶救及復建工作等各項支出，不受預算法各機關、各政事及計畫或業務科目間的經費，不得互相流用限制。

立法院會今天開會，處理報告事項議程時，國民黨團提議將此案逕付二讀，並由國民黨團召集協商，民進黨立法院黨團則提議改交內政、經濟、財政、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境等6委員會聯席審查。

會議主席、立法院長韓國瑜說，因為有不同提議，循例先處理逕付二讀案，再處理改交審查提議，如有一個提議通過，其他提議就不處理。

韓國瑜詢問在場立委對於國民黨團提議逕付二讀有無異議，有人表達異議之意，因此進行表決。期間，國民黨立委洪孟楷等人高喊「我們要贊成」、民進黨立委吳思瑤則說「我們要審查」。

表決結果，出席111人，贊成60人、反對51人。韓國瑜說，贊成者多數，本案逕付二讀並由國民黨團召集協商。此外，台灣民眾黨全體8席立委均出席並投下贊成票。（編輯：蘇志宗）1130419