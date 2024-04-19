蝙蝠產卵說引爭議 謝國樑再度致歉

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（中央社記者沈如峰基隆19日電）基隆市長謝國樑日前受訪時，提到劉銘傳隧道內已「有看到蝙蝠有產卵」。他今天為此再度道歉，但強調當時主要目的是宣傳當地生態，希望民眾到基隆觀光。

基隆市政府城市代言人安心亞日前遭綠營質疑，基隆市府1年花新台幣1200萬元請她擔任「城市代言人」，但僅出席去年晚會活動1次，過去4個月卻看不到人影。此外，基隆市府日前宣布由前民眾黨發言人楊寶楨擔任政策推廣大使，遭質疑量身打造採限制性招標，僅楊寶楨投標。

謝國樑16日出席安樂室內兒童樂園啟用受訪時，提到劉銘傳隧道內已「有看到蝙蝠有產卵」，經記者提醒，蝙蝠是哺乳動物為胎生，謝國樑當時意識到口誤，立即表達歉意並修正。

謝國樑今天參加基隆市中山高中校慶時進一步說明，蝙蝠是一種哺乳動物有飛行能力，再度向外界誠摯歉意，說錯了，就要道歉，但他當時目的主要是為了宣導當地生態。他這幾天會去劉銘傳隧道看看，也鼓勵民眾到基隆觀光，去隧道走走。

謝國樑表示，市府請安心亞代言是一整年在進行，有很多代言內容已在公車廣告上執行，1200萬絕對不是只有給安心亞，而是整個計畫科目的金額預算，之後會有更多的宣傳內容。

至於楊寶楨方面。謝國樑也澄清，這是她與團隊的一個勞務採購案，他相信楊寶楨有宣傳基隆的能力。

謝國樑表示，政治圈的口水與攻防都沒有關係，但不要牽扯到無謂的圈外人，這樣的說法很不好，也違反良善的精神。他最近受批評，自己也會反省，會做出更好市政，一定會讓市民有感。（編輯：林恕暉）1130419