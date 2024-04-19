柯建銘：廢死應有民意基礎 尊重憲法法庭審理

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（中央社記者王揚宇台北19日電）死刑釋憲案23日將於憲法法庭開庭辯論。民進黨團總召柯建銘今天說，尊重憲法法庭的審理，而廢死應有民意基礎、凝聚社會共識，黨團除持續與社會對話以凝聚共識外，也會努力確保防止冤假錯案。

目前台灣共有37名定讞待決死囚，37人全數聲請此次法規範憲法審查，主張死刑有違憲法保障的生存權、比例原則、平等原則，而憲法法庭將於23日開庭辯論。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書撰文提到，本件的核心議題為死刑是否違憲，而司法獨立為法治國原則重要內涵，民進黨團尊重憲法法庭的審理。

柯建銘也說，民進黨於1999年修正的行動綱領第26條表示，「尊重生命，嚴防冤獄，研議廢止死刑的可行性」。研議廢止死刑的可能性為民進黨長期努力的方向，但民進黨也始終堅持廢除死刑必須要在民主程序下與社會持續溝通、持續對話，逐步厚實民意基礎，唯有於台灣社會形成一定共識下，才能步入下一個階段。

柯建銘表示，立法者或造法者都應該自我省思，法律應反映國民正當法律感情，不可以無視民意，更不應該以菁英思維專斷主張。以菁英式的獨斷決定凌駕於民意共識之上，不僅會對社會造成衝擊與割裂，更不利台灣的民主發展。鑑此，民進黨堅持必須透過持續研議、持續依循民主溝通，以符合憲政民主程序的方式來推行。

柯建銘表示，兩公約以廢除死刑為終極目標，而台灣於2009年制定施行的兩公約施行法，也敦促政府應積極推動，於法制中落實兩公約精神。為求此目標能獲實踐，同時捍衛民主憲政體制的核心價值，大家應秉持民主精神循序推進，竭盡所能地闡述與傳遞此目標的重要性，漸次凝聚廣泛的社會共識。

柯建銘說，最重要的是，必須要考量普遍的民意與社會現況，腳踏實地來達成長期目標，也就是建立起一個不需要有死刑的和樂社會。

柯建銘最後說到，民進黨團除持續與社會對話以凝聚共識外，同時努力於確保防止冤假錯案，並積極檢視、加強、明確化死刑的審核機制、執行標準，也一併通盤檢視現行法律中，仍以死刑為最高法定刑者的規範妥適性。（編輯：翟思嘉）1130419