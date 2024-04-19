死刑存廢 國民黨團籲尊重主流民意和立法權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北19日電）37名死囚聲請釋憲，憲法法庭將開庭辯論。國民黨立法院黨團今天表示，死刑有繼續存在的正當化基礎，是目前社會控制犯罪必要之惡的手段，盼憲法法庭尊重主流民意和立法權，不宜做出宣告死刑違憲的疑慮。

死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭將於4月23日針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，是否影響死刑存廢或牽動修法，備受各界關注。

國民黨立法院黨團今天於黨團記者室召開「死刑存廢？人民作主！」記者會，黨團總召傅崐萁、首席副書記長林思銘、立委翁曉玲出席。

傅崐萁指出，先進民主國家包括美國至今仍有死刑，而與台灣國情相近的日本、韓國、新加坡依然都是堅持要有死刑。死刑是社會正義的最後一道防線，如果社會最後的保護傘被破解，民眾如何安居樂業。

對於憲法法庭將開庭辯論，傅崐萁表示，許多人憂心大法官是否已經有了心證，質疑憲法法庭的辯論會不會只是一個過場，他呼籲大法官拿出守護台灣的良心。

林思銘說，廢除死刑絕對不是普世價值，台灣主流民意也反對廢除死刑。

他表示，如果沒有死刑，台灣社會恐將成為犯罪者的天堂；現行死刑政策符合正義和國民的法律感情，為了維護社會秩序和滿足社會正義，死刑是必要的手段。

林思銘呼籲，大法官對於死刑議題不要擴權，不可以侵犯立法權。

翁曉玲表示，死刑存廢議題已經討論很久，台灣長期主流民意都是反對廢除死刑，過去大法官也做出3次認為死刑合憲的解釋；這次憲法法庭受理37名死囚聲請釋憲，不知道為什麼還要針對這個議題進行憲法討論。

她說，國民黨團對於死刑是否合憲的意見書，已於4月9日送至憲法法庭，核心思想是希望代表廣大民意向憲法法庭陳述，希望大法官尊重主流民意和立法權。

翁曉玲指出，國民黨團提出的意見書，主要重點包括法制史從未廢死、司法釋憲承認死刑存在、主流民意反對廢除死刑，而且廢死並非普世價值、也不是國際公約強制要求，全球幾個大國和國情與台灣相近的國家，基本上都有維持死刑制度。

她說，希望大法官能夠參考美國最高法院的經驗，不輕言違憲，強調比例原則，正當程序。

翁曉玲指出，死刑存廢在大多數國家都是由國會決定，屬立法權，非司法權，在議會民主制度下，國會通過的法律向來是整體法律秩序的核心。

翁曉玲表示，只有立法院才是肩負形成人民總體意志的任務，可以代表人民做成多元民主的政治決定，憲法法庭不應介入死刑存廢這樣高度爭議的立法政策，否則就會有過度干預的疑慮。（編輯：蘇志宗）1130419