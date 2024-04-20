台電總經理王耀庭請辭為供電負責 經濟部：全力慰留

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（中央社記者謝方娪、曾智怡台北20日電）台電15日電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發能源政策議論，台電總經理王耀庭今天表示將請辭負責，經濟部則表示全力慰留中。

台電代理董事長、經濟部次長曾文生接受中央社記者詢問回應，過去兩年王耀庭秉持專業說明電力系統運作，帶領台電維持穩定供電，一定會全力慰留。他已向經濟部長王美花報告此事，王美花也表達慰留之意，希望留下來繼續一起努力。

15日傍晚台電一連4部機組跳電，導致電力供應吃緊，加上近日桃園連日發生小型停電事故，能源政策引發議論，王耀庭今天發出辭職信，表示將請辭台電總經理一職，以示負責。

王耀庭說明，對於近日社會各界對台電供電穩定議題的諸多疑慮及不信任，造成社會紛擾，他在此向全國民眾致歉，並將正式請辭台電總經理，以示負責。

他表示，身為台電主管，每每於電力搶修時，看著員工為盡快協助民眾復電，在落石坍方、路塌橋斷下，仍衝至現場投入搶修工作，員工心中信念只有一個，「要盡快為民眾復電」，這是台電的現實、日常，因台電知道停電會對民眾造成多大不便。

王耀庭說，民眾賦予台電供電穩定責任，其實台電早已將之視為義務和必然扛起的承擔，因此，「台電職員怎麼可能在各項情況條件判斷有機率、有可能發生供電緊急情況下，而不做任何準備工作？」

王耀庭表示，415事件發生當下，台電為維持供電穩定，採取各項危機處理作業，之所以能順利完成，除了台電平時持續與產業界建立默契外，也考驗台電全體職員長久以來各項準備及努力結果。

對於外界關注台電是否有下分區輪流停電指令，王耀庭強調，台電總公司及一級主管當下絕對沒有對分區輪流停電做任何討論，台電深知停電對民眾影響甚劇，除非確定執行限電程序，否則絕不可能輕易對外發布停電通知，更遑論4月15日供電調度仍在可控範圍。

對於4月15日由台電調度中心所傳出可能分區輪停指令的簡訊，王耀庭說明，此為台電內部在有可能發生供電緊急情況時，調度部門所必須預作的準備工作，台電嚴謹看待每一次可能危機，內部必須做好準備，才能將後續可能損失降至最低。

王耀庭指出，在415事件後，4月16日桃園部分地區發生停電事故，桃園區處台電職員不畏壓力，在承受外界高度關注、責備聲音不斷下，依然秉持迅速搶修、迅速復電原則，為民眾來電拚搏至半夜2時。

王耀庭表示，無論403震後花蓮極度危險搶修工作，抑或416桃園職員進行的停電搶修工作，他對台電職員常常無視自身危險，一不小心忘記「工安第一」叮嚀，第一時間戮力付出、義無反顧投身搶修，感到驕傲，更感萬分不捨。

他說，對於無法在維護穩定供電的情況下，讓外界感受到台電在背後付出的努力及準備，反而因緊急應變措施的準備造成民眾對台電疑慮、甚至不諒解，身為台電總經理，深知此一情況可能對每一位在工作崗位上兢兢業業的台電職員造成打擊，更對未能更有效管理公司內部訊息傳遞機制，造成社會紛擾，損及民眾對台電信任，感到抱歉。

王耀庭表示，為示負責，他即刻請辭台電總經理一職，並將全力完成交接工作予其他台電團隊成員，未來仍將持續以身為台電人為榮。（編輯：翟思嘉）1130420