蔡總統南下參香揭匾感謝鄉親 期待高雄愈來愈發展

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（中央社記者張已亷高雄21日電）總統蔡英文今天南下高雄橋頭芋寮壽生廟、岡山嘉峰惠峰宮，為廟裡總統題字匾額揭匾；總統表示，高雄是國艦國造重鎮，未來有台積電，很多國家計畫在高雄執行，期待高雄愈來愈發展。

總統參香揭匾後致詞表示，這次不算畢業旅行，是要看看大家、說感謝，這8年執政獲鄉親很大支持，還有要到壽生廟揭匾，看到現場很多熱情鄉親，感到非常開心與溫暖，感謝大家這幾年支持。

總統表示，這幾年台灣有很多挑戰，但因為大家團結、打拚，有很多進步力量讓國家做事情、照顧人民，希望大家支持會做事情的高雄市長陳其邁，讓地方建設愈來愈好。

總統指出，橋頭這個地方大家記得是「民主聖地」，將來會是產業重鎮；高雄是國艦國造重鎮，有很多國家計畫在高雄執行，要感謝市長陳其邁用他那種恐怖執行力讓很多建設都一一到位且快速完成，可以期待高雄愈來愈發展。

總統說，高雄有台積電，變成高雄未來發展重要助力，要感謝陳其邁沒日沒夜一直打電話，「打到大家受不了，說好啦，我們去吧」，也要感謝民進黨立委邱志偉爭取橋頭科學園區，橋頭產業愈來愈發展，相信陳其邁還有高雄8席立委會與中央政府一起合作、一起打拚、一起建設高雄。

總統表示，台灣8年間經濟進步很多，得到國際社會肯定，有信心繼續走向世界，為世界發展貢獻台灣一部分，再次感謝大家，希望大家繼續團結打拚，祝福大家身體健康、萬事如意，廟宇香火愈來愈旺。

總統與陳其邁、邱志偉與民進黨立委許智傑及多名議員、高雄市府團隊，下午2時25分許到橋頭區芋寮壽生廟參香揭匾後，隨車至覓蜜基地園區出席「2024余登發、余陳月瑛紀念音樂會」，下午3時到岡山區惠峰宮參香揭匾，廟埕旁聚集眾多鄉親歡迎。（編輯：陳仁華）1130421

總統蔡英文（右）在高雄市長陳其邁（右2）等人陪同下，21日到橋頭區芋寮壽生廟，為廟裡總統題字匾額揭匾。（高雄市政府提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月21日