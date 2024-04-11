兒盟志工淪非弱勢家庭免費家教 立委促衛福部徹查

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（中央社記者林敬殷台北11日電）民進黨立委邱志偉今天舉行記者會，質疑兒福聯盟因訪視、查核不確實，導致志工疑似為非弱勢家庭提供免費家教，他要求衛福部徹底稽查兒福聯盟的訪視及查核機制，加強督導用人管理，避免再發生濫用志工情事。

邱志偉今天在立法院舉行「兒福聯盟再出包，志工心寒遭濫用」記者會。

邱志偉表示，兒童福利聯盟因訪視不實，導致保母涉嫌凌虐男童致死事件，引發社會譁然。但在衛福部、教育部調查結果尚未出爐，日前他接獲一名兒盟前志工投訴，質疑兒盟訪視及查核不確實。

邱志偉說，該名志工先前加入兒盟的小太陽志工隊，免費提供課後輔導、孩童接送、孩童陪伴，但某次前往台北市北投區某家庭提供免費家教後，發現該家庭父母自費讓小孩學習彈鋼琴，補習費也不便宜，卻使用兒盟免費資源為自己小孩補習。該名志工事後向兒盟反映，卻遭冷淡回應。

邱志偉指出，衛福部社家署自民國106年起，針對兒少及家庭社區支持服務方案，近8年提供地方政府及民間團體超過新台幣6億元補助，從這起案例來看，顯然資源遭濫用，又沒有足夠的監督機制。

邱志偉提出3項訴求，包括，一、增強學齡兒童到校訪視次數及教育單位交流，確保脆弱家庭案主資格未遭濫用；2、加強督導用人機關管理，以避免志工遭濫用；3、強化宣傳志工申訴管道、資訊公開透明，透過多方面監督、公開透明申訴，讓社工及志工的資源能夠妥善分配。

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出席記者會的衛福部社家署科長陳昭帆表示，針對今天的案例，確實有注意到社工在評估家庭狀況上，會偏重家庭成員的訪視，未來將持續透過教育訓練、業務會議的方式，提醒並引導社福中心社工進行訪視時要更多元收集資訊，確保服務的對象是符合脆弱家庭、弱勢家庭的資格。

衛福部社工司科長林雅雯說，依照志願服務法，兒福聯盟在辦理志工招募、訓練及輔導，需提報主管機關及目的主管機管備查，志願服務的運用單位也應當指定專人來督導志工，並提供志工申訴的管道，社工司未來將持續宣導並加強申訴機制。（編輯：蘇志宗）1130411