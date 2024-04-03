達觀軍艦艦長遭爆違失 海軍：勿枉勿縱逐項調查

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委邱志偉今天說，近日接獲海軍內部資料，達觀軍艦葉姓艦長遭指控長期對官兵有情緒失控情形，並有官兵集結證據，揭露艦長長期濫用職權等問題，海軍應展開調查。

受邀列席記者會的海軍司令部代理督導長劉勝山說，針對此案已就涉法、領導統御、逾越管理權責等3類展開調查釐清，會秉持勿枉勿縱原則逐項調查。

邱志偉今天在立法院召開「內部資料曝光！達觀軍艦艦長耍官威、擺架子、霸凌官兵」記者會。他表示，1日接獲海軍內部資料，達觀軍艦葉姓艦長被指控涉嫌長期對官兵有情緒失控狀況，因此官兵集結證據，揭露艦長長期濫用職權、傲慢無禮、領導風格差等問題，嚴重影響官兵身心健康和單位和睦。

邱志偉指出，艦上官兵一共統整18項指控，顯示葉姓艦長在領導統御上存在極大問題，例如該名艦長威脅要找人弄死對方等，讓部屬感到恐懼和壓力，且該名艦長也被控未依規定值勤等狀況。

邱志偉說，海軍應對此案展開調查，並確保公正透明，對調查結果應進行適當懲處，檢討艦長考核評鑑，提供心理健康支援，幫助受到影響的官兵，以及加強對官兵的權益保障，確保他們在部隊中不會受到不當對待。

劉勝山表示，葉姓艦長被指控有謾罵、情緒化、不當領導統御等導致官兵不滿情形，海軍接獲這18項指控後，將其分為涉法部分、領導統御、逾越管理權責這3類來釐清。

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劉勝山說，關於涉法部分，葉姓艦長在2月3日、2月4日未依規定當值，經查證屬實，因此在4月1日依法偵辦。領導統御、逾越管理權責部分，海軍司令部會秉持勿枉勿縱原則，全案逐項調查，如果有違失會依規定檢討議處。

達觀號海洋測量艦（AGS-1601）為海軍於1994年向義大利購買的海洋測量艦，平時以台灣海峽周邊海域航道測量與水文資料蒐集任務為主，必要時支援國內（編輯：郭無患）1130403