網傳蕭美琴要求免私酒查驗 涉外人士：520前新認知戰

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（中央社記者游凱翔台北21日電）社群網站爆料，聲稱副總統當選人蕭美琴要求關務署免私酒查驗。涉外人士指出，駐外人員調回自用酒類，超過免驗5公升就要申報，財政部會待物品運抵後，通知當事人繳納稅額，本質上與「私菸案」不同，明顯是有心人士刻意誤導。

涉外人士表示，隨著520總統就職典禮接近，正如政府所預判，新一波的認知作戰等操作手法正伺機逐步釋出。

針對網傳蕭美琴要求免私酒查驗，涉外人士指出，經追查，網路流傳文件先是在暗網上兜售，之後即遭人匿名在網路論壇上貼出，並且與私菸案做連結，影射是走私、利用特權。

涉外人士說，今天這些利用來源不明文件所指涉的情形，看起來是在處理自用物品通關事宜，若已依照相關規定進行申報，「何謂特權和走私？」

涉外人士指出，這明顯是有心人士具針對性和目的性的操作手法，刻意用匿名方式帶風向、抹黑、去脈絡化，甚至是詆毀駐外人員及全體依照程序辦事的政府人員。

涉外人士表示，政府派駐國外人員調回攜帶自用物品，財政部訂有很明確規範。有關攜回自用酒類，只要超過依規定免驗的5公升，就要申報清單，待物品運抵後，財政部會再計算需繳稅額，並通知當事人繳納，在本質上即與所謂的「走私香菸案」完全不同。

涉外人士指出，自台灣今年總統大選前，意圖影響台灣民主程序及民眾信心的各種訊息操作、認知作戰及灰色地帶施壓，就未曾停止；隨著520總統就職典禮接近，正如政府所預判，新一波的操作手法正伺機逐步釋出。

涉外人士表示，最近中方採取一系列的具體動作，包括宣布將啟用W122、W123由西向東的銜接航路，對原產於台灣的聚碳酸酯產品課反傾銷稅，實施聯合戰備警巡大批軍機侵擾我空域等。

涉外人士指出，除這些具體外顯的灰色地帶攻勢，中方還結合邀請特定台灣黨政人士赴中國，以及在暗網兜售疑似機密文件等資訊操作手法，就是蓄意破壞政府及社會互信，在台灣內部造成分化及紛亂；這些操弄伎倆的最終企圖，仍在改變台灣海峽現狀，呼籲民眾需明辨有心人士的作為，以及訊息背後的真實意圖。（編輯：楊蘭軒）1130421