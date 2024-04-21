財部：蕭美琴返台申請自用酒通關 經審合規免辦查驗

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（中央社記者曾智怡台北21日電）社群網站爆料，聲稱副總統當選人蕭美琴要求關務署免私酒查驗。財政部表示，蕭美琴奉調返國申請自用酒品通關，經審核符合相關規定，依法同意免取具菸酒進口業許可執照，並免辦理進口酒類衛生查驗。

財政部指出，未來於申報進口時，除1公升免稅外，超過部分均應依法課稅。

財政部透過新聞稿說明，依據規定，輸入供自用的酒類，數量未超過5公升者，免取具菸酒進口業許可執照；超過該數量，且經審核符合關稅法第49條第1項第1款至第3款者，可以憑財政部核發的同意文件輸入。

另外，依進口酒類查驗管理辦法第3條第1項第2款規定，進口酒類經財政部審核，符合關稅法第49條第1項第1款至第3款規定，免予查驗。

財政部表示，本案經審核符合關稅法第49條第1項第3款後段「政府派駐國外機構人員任滿調回攜帶自用物品」規定，因此依法同意本案不需要取具菸酒進口業許可執照，並免辦理進口酒類衛生查驗，與其他一般外交人員返國任職的程序規定完全相同。

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財政部說明，依政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法第3條第1款規定，超過1公升的酒類非屬入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條規定免徵進口稅的品目，因此酒類超過1公升部分，尚無免徵關稅的適用。

財政部指出，經基隆關查證，目前尚無蕭美琴為進口人報運進口的案件，未來如申報進口，酒類除1公升免稅外，超過部分均應依法課稅（含關稅、營業稅及菸酒稅）。（編輯：楊蘭軒）1130421