莊翠雲：蕭美琴返台申請自用酒通關 符合相關規定

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（中央社記者范正祥台北22日電）社群網站聲稱副總統當選人蕭美琴要求關務署免私酒查驗。財政部長莊翠雲今天在立法院回應立委質詢時表示，蕭美琴奉調返國申請自用酒品通關，經審核符合相關規定，並沒有特權，所有駐外人員都循此程序。

立法院財政委員會今天審查「娛樂稅法第2條及第5條條文修正草案」等案，莊翠雲列席並備質詢。

國民黨立委林德福質詢，政府官員必須依法行政，該怎麼做就怎麼做，他要求莊翠雲正式回應，蕭美琴返台申請自用酒通關，有沒有特權。莊翠雲表示，沒有特權，都是依照相關規定審核辦理。

莊翠雲指出，政府派駐到國外人員，譬如蕭美琴奉調回國，攜帶的自用物品，通關有相關辦法規定。不只是蕭美琴，所有駐外人員奉調回國都適用相同的程序和規定，譬如民國112年就有55位駐外人員回國時依程序辦理，並沒有任何不同。這部分沒有任何特權，都是依照相關規定審核辦理。

她指出，蕭美琴此案，外交部事先已行文財政部，也附了相關清單，自用物品其中有酒的部分，依相關規定程序辦理，財政部也回文，符合相關規定。

國民黨立委賴士葆質詢，蕭美琴此案，外交部和財政部處理效率之高，有無便利放行。莊翠雲重申，均依照相關規定，財政部也審核是否符合自用及數量是否合理。

此外，對於賴士葆追問，除1公升免稅外，超過部分是否課稅，莊翠雲說，海關的通關查驗都要做，超過部分均應依法課稅。（編輯：郭無患）1130422