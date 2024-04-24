藍營批勞力士沒申報 賴清德中執會釋疑：未達門檻

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（中央社記者葉素萍台北24日電）藍營質疑民進黨主席賴清德有3支勞力士，沒財產申報。黨內人士轉述，賴清德今天在中執會主動提起有2支勞力士，一支是當選國大代表時，表姊送的，後來弄丟了；另一支勞力士是自己買的，當年價格約新台幣10萬元左右，都未達法定財產申報門檻。

民進黨今天召開中執會，與會人士轉述，賴清德勉勵立法院黨團辛苦，國民黨用各式各樣議題攻擊民進黨，轉移焦點，像是大選期間，國民黨侯友宜的凱旋苑問題、民眾黨柯文哲的農地爭議，國民黨與民眾黨卻拿他萬里老家轉移焦點。

與會人士轉述，賴清德指出，萬里老家最近鑑價結果出爐，房舍價值只有17萬元，當時卻被打成「萬里帝寶」，相當荒謬，甚至現在要去找信託，因為價值太低，還沒有人願意承作。

與會人士轉述，賴清德提到，最近藍營攻擊他手錶議題，他第一次戴手錶是國中畢業時媽媽送的，價格幾百元；後來選上國大，表姊送了他一支勞力士，但後來不知跑哪裡去了；民進黨立法院黨團總召柯建銘接話「可能拿去當掉了」，會場哄堂大笑。

與會人士轉述，賴清德提到，後來為了到日本開會，必須有支手錶看時間，所以買了大概10萬元左右的勞力士，不是媒體報的那種最高等級，國民黨是為了圍魏救趙，轉移焦點。

黨內人士補充，手錶價值不到20萬元，未達法定財產申報門檻。（編輯：蘇志宗）1130424