美成立AI安全顧問委員會 黃仁勳蘇姿丰入列

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國國土安全部今天宣布就研發人工智慧的「安全與保障」成立顧問委員會，成員包括OpenAI、微軟、Alphabet等企業高層，以及輝達執行長黃仁勳和超微執行長蘇姿丰。

綜合路透社和法新社報導，這個委員會將為運輸部門、管線和電網營運商、網路服務提供商等制定相關建議，「預防和準備因應關鍵服務受AI相關干擾情事，以免影響國家或經濟安全、公眾健康或安全」。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）告訴記者，委員會將協助確保AI科技的安全開展，以及設法因應這類科技對能源、公用事業、交通、國防、資訊科技、食品和農業以及金融服務等關鍵服務所構成的威脅。

馬約卡斯說：「這不是一個專注於理論的委員會，而是著重於我國日常生活中實施AI的實際解決方案。」他還說，將開發AI的要員引入委員會非常重要。

22名成員包括OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、輝達（NVIDIA）執行長 黃仁勳 黃仁勳小檔案 生日：1963年2月17日 學歷：

史丹佛大學電機工程碩士

奧勒岡州立大學電機工程學士 經歷：

1993年創辦NVIDIA

美國半導體產業協會最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎

哈佛商業評論2019年全球百位最佳執行長榜首

財星雜誌年度企業家

時代雜誌百大影響力人物 資料來源：NVIDIA官網 看更多 關閉 、國際商業機器公司（IBM）執行長克利希納（Arvind Krishna）、奧多比（Adobe）執行長納拉延（Shantanu Narayen）、微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。

Google母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、思科系統公司（Cisco Systems Inc.）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）、亞馬遜網路服務（AWS）執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）以及超微（AMD）執行長 蘇姿丰 蘇姿丰小檔案 1969年生

出生地：台南

學歷：麻省理工學院電機工程學士、碩士及博士

經歷：曾在IBM任職13年，2014年成為超微首位女性執行長；2018年被任命為全球半導體聯盟理事會主席。2021年出任美國總統科技顧問。

獎項與殊榮：全球半導體聯盟張忠謀博士模範領袖獎、財富雜誌全球50大領導者、YWCA傑出商業成就、麻省理工技術評論百大年輕創新者、電機及電子工程師協會羅伯特諾伊斯大獎

資料來源：超微官網 看更多 關閉 等人也是成員。

除科技業高層入列外，成員還包括達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）、西方石油公司（Occidental Petroleum）執行長霍盧布（Vicki Hollub）、諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）執行長華登（Kathy Warden），以及馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）、西雅圖市長哈洛（Bruce Harrell）和白宮科技政策辦公室（OSTP）主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）。

委員會將於5月初首度開會，計劃未來每季召開一次會議。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1130427