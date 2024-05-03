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民團籲增公幼延托時段特教助理員時薪 解燃眉之急

2024/5/3 14:55
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（中央社記者王揚宇台北3日電）全國教育產業總工會今天表示，為方便雙薪家庭家長接送小孩，許多縣市公幼的課後照顧（延托）時間延長至晚上6時或7時，但下班時段卻找不到特教學生助理員照顧學生，呼籲教育部提高特教助理員時薪，增加誘因，解燃眉之急。

全國教育產業總工會理事長林碩杰、國民黨立委羅廷瑋等人為特教助理員請命，今天在立法院召開記者會，提出上述相關主張。

林碩杰說，許多縣市長搶著以延長公幼照顧服務為政見或政績，且針對身心障礙幼兒等提供免繳費的福利，但工會接獲基層教師反映，在下班時段找不到特教助理員，因此擔憂延托時段的品質及學生安全。

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林碩杰表示，要取得特教助理員資格，不僅規定嚴苛，職前也要取得36小時的特教課程訓練，但因屬於下班時段，其鐘點費為基本工資時薪，僅有新台幣183元，因此沒有人願意擔任。

林碩杰指出，為保障學生權益，全國教育產業總工會建議教育部提高特教助理員薪資，並且應先從下班時段提高，解決找不到人的窘境，如果時薪可以提高到300元以上，他樂見其成。（編輯：林興盟）1130503

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#林碩杰
林碩杰
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