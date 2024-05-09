藍委指政院官員搞認知戰 綠：言論自由評離譜提案

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（中央社記者王承中、林敬殷台北9日電）國民黨立委吳宗憲今天表示，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、內定衛福部政務次長林靜儀近期帶頭針對勞基法修正案進行認知作戰、攻擊在野黨。民進黨團幹事長吳思瑤說，台灣是言論自由國家，對於藍委的離譜提案，所有人都可以發言譴責。

國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥等人日前共同提出勞基法修法草案，主張建立試用期法制化，引發低薪討論。國民黨立委吳宗憲、國民黨台北市議員詹為元等人，今天在立法院舉行記者會，質疑洪宗楷、林靜儀等綠營高官，就是近期許多假訊息的源頭，帶頭針對近期的勞基法修正案進行認知作戰、攻擊在野黨。

詹為元指出，林靜儀過去曾任立法院社會福利及衛生環境委員會召委，負責排審一例一休的勞基法修正草案。林靜儀這個勞權殺手，如今出來吶喊「目前勞基法不允許試用期」，足以證實林靜儀當初真的不在乎勞權。

詹為元表示，針對現行法律沒有強制規定「試用期薪資」一事，但洪宗楷向媒體表示「現行勞基法根本不允許試用期規定」、「恐讓就業環境走退路，重演前總統馬英九22K惡夢」。這些全都是錯誤訊息、標準的認知作戰，且觀察便發現網路上許多側翼的進攻手法都跟這兩人的論述一樣。

詹為元指出，試用期目前是存在的，從某個人力銀行的網站上看，還有非常多的「試用期職缺」，按照洪宗楷、林靜儀的說法，應該都是違法才對，為何政府不辦。

吳宗憲表示，洪宗楷、林靜儀就是在進行認知作戰，刻意要用「試用期」來打擊在野黨。事實上「試用期」在勞基法訂定前就存在，勞基法既不曾禁止，也僅有「試用期間不得超過40日」的規範，請綠營正視試用期實際上就是存在。

吳宗憲指出，目前最低工資就是新台幣2萬7470元、每小時基本工資調整為183元，所以試用期低於基本工資，甚至回到22K都根本不可能；至於很多人質疑會產生錨定效果，他要反問，難道基本工資就不會嗎，這就代表不應該立法規定基本工資、基本時薪嗎。

吳宗憲表示，請未來的勞動部長何佩珊出來面對，台灣到底有無試用期，更請帶風向做認知作戰的洪宗楷下台，而他也會持續監督還未上任的林靜儀，嚴禁惡意誤導民眾認知，藉職位來帶風向。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國會鬧出這麼多笑話，讓人啼笑皆非，牛煦庭跟吳宗憲提出的版本是試用期8成薪，要把勞工適用期法制化，社會無法接受，也違反現行法規，不該把試用期合理化，國民黨委員笑掉大牙的提案引發社群炸鍋。

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吳思瑤說，台灣是言論自由國家，林靜儀的人事佈達前，享有100%言論自由，對於這樣的離譜提案，所有人都可以發言譴責，林靜儀縱使未來成為衛福部次長，也肩負捍衛政策、為公理正義說話的權利，這是什麼認知作戰。

吳思瑤表示，對認知作戰最樂此不疲的是國民黨，認知戰是國民黨與中國共產黨施加在台灣身上，利用台灣的言論自由進行不利於台灣國家社會發展，認知作戰只有國民黨最擅長，民進黨看不到國民黨的車尾燈。（編輯：郭無患）1130509