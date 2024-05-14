陸軍士督長林榮華：爭取士官更佳待遇 留用優秀人才

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（中央社記者游凱翔台北14日電）陸軍今天表示，司令部士官督導長林榮華為落實精進士官制度，今天前往第三作戰區舉辦座談會，聽取各級士官建議，同時強調，未來將全力專注戰訓本務，以因應新型態作戰，同時爭取更佳待遇，留用優秀人才。

陸軍司令部今天表示，司令部士官督導長林榮華自上任以來，雖未滿一個月，但已馬不停蹄為精進士官制度奔走，本月將舉辦7場次巡迴座談，分別前往本、外島各作戰區及防衛部，了解各單位士官心聲，實地了解士官體系所面臨的關鍵問題，並由司令部綜整議題，作為後續精進方向重要參據。

陸軍提到，林榮華今天率先前往第三作戰區主持「強化士官職能、教育、經管作為」巡迴座談，司令部助理士官長、教準部、陸勤部士督長、各處室士官代表及作戰區旅級以上士督長共同與會，過程中，各級士督長紛紛就第一線實務工作所面對的問題提出建言。

例如，在「作戰訓練」部分，建議簡化日常勤務，將時間投注於訓練任務；「人事經管」部分，應確立交織歷練以及輪調機制，以充實士官職能；「薪資待遇」的部分，建議爭取專業專長的加給，使語言、資訊、運輸等專業人才長留久用。

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林榮華提到，感謝提出建言，並強調這是全面提升士官職能的第一步，也是最重要的一步，未來將全力專注於戰訓本務，以因應新型態作戰需求；同時，將以長遠職涯規劃為首要考量，推動領導職、幕僚職的交織歷練，完善士官的職能發展，並盡力爭取更佳的待遇，積極留用優秀人才。

林榮華說，士官精進制度的成功，有賴所有士官人員參與，他也叮囑各級士督長，返回單位後務必傾聽單位內基層士官的想法，共同為陸軍士官制度的長遠發展開啟新頁。（編輯：林興盟）1130514