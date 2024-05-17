法國監督機構揭露親俄假訊息網站 台灣日本韓國都成攻擊目標

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（中央社記者吳昇鴻台北17日電）法國機構發布報告，點名台灣是外國網宣意圖影響的目標對象，學者今天指出，歐洲議會將大選，外界憂心俄羅斯、中國可能試圖影響選舉，該報告在此時對外發布內容，示警數位領域的假訊息及大外宣操弄行為。

法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM發布報告指出，今年3月間有31個新創的網域名稱被納入俄國假訊息與網宣組織網站「入口戰鬥」（Portal Kombat），企圖影響歐亞非國家。「入口戰鬥」由許多散布親俄內容的數位資訊入口網站所組成，該網站正面描述俄國入侵烏克蘭消息，企圖影響公眾輿論，尤其企圖影響支持烏克蘭的西歐國家。

報告表示，網宣意圖影響目標對象主要為歐盟成員國，在今年歐盟選舉前夕特別活躍，而近期企圖影響的目標逐漸擴張至歐盟以外，包括台灣、日本及南韓。

熟悉歐盟數位監管議題的世新大學前國際事務長、通識教育中心助理教授吳巨盟告訴中央社記者，歐盟對於假訊息的防治作為相當積極，在疫情後對訊息流通的正確性更為謹慎，且逐漸關注中國等國家在限縮新聞自由領域的動態。

吳巨盟說，歐盟委員會先前提出數位羅盤（Digital Compass）計畫，宣布啟動建立「數位十年」（Digital Decade）大戰略，開啟確保媒體自由與多元化的行動，聚焦落實假訊息防治、數位服務及媒體自由等，最近也將AI人工智慧納入討論範疇，目的為揭露正確訊息。

2021年歐洲議會（EP）「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）派代表團訪問台灣，鼓勵歐盟及其成員國深化與台灣合作對抗打擊假訊息和惡意的干擾民主行動。

INGE是歐洲議會所屬非常設性質的「特別委員會」，以應對外國干涉歐盟與各成員國選舉，特別在疫情蔓延全球期間，俄羅斯和中國針對疫情在歐盟及全球進行有影響力的假訊息宣傳活動，INGE將提出可能需要採取立法的行動。

吳巨盟指出，虛假訊息攻擊不僅對民眾有影響，更攸關民主程序是否受衝擊，歐洲議會將於6月進行大選，外界憂心俄羅斯、中國可能試圖影響選舉，因此該報告在此時對外發布內容，示警數位領域的假訊息及大外宣操弄行為。

吳巨盟表示，包含瑞典哥德堡大學發布的V-Dem（VARIETIES OF DEMOCRACY）報告在內的許多調查已顯示，台灣是面臨假訊息侵擾最頻繁的國家之一。法國總統馬克宏與中國國家主席習近平進行雙邊會談時，聯合記者會聚焦區域衝突，也提及台海局勢，由此可見歐洲國家也認知此現象。（編輯：翟思嘉）1130517