保二總隊擴編轉型 林右昌：強化實體防護跟民力結合

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（中央社記者范正祥台北17日電）保二總隊進行擴編轉型受外界關注，內政部長林右昌接受自由時報「官我什麼事」專訪時表示，擴編是為了因應目前國際情勢，必須強化關鍵基礎建設實體防護，將形成一個特種防護團，也會跟周圍的民力結合。

保二總隊去年開始擴編轉型，加上警政署近期招募民防人力，引發外界好奇背後原因。林右昌受訪指出，保二總隊原本任務就是防護相關關鍵基礎設施，因現在面臨的國際情勢跟過去不一樣，必須強化虛擬與實體的防護，此為保二總隊擴編的最重要原因。

他表示，去年保二總隊開始擴編轉型，員額增加非常的多，總隊長位階也往上提升一階，跟6都的警察局長是同階；就整個保安警察體系的組織重建與重組來看，未來警政署3位副署長，希望其中有1位副署長是從安保的警察體系出身，才有能力應付應變這些新的威脅。

林右昌說，保二總隊進駐之後，會跟這個關鍵基礎設施所在地形成特種防護團，也會跟周邊的民力單位進行非常多的強化演習；上個月警政署已舉辦過首次的關鍵基礎設施跟民防的桌上兵推，整個過程沒有腳本，演練過程非常成功。

關於替代役退役後，納入未來民防的整體運用問題，林右昌指出，目前替代役男都是採操作型訓練，例如學習CPR、如何使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）等；去年新增民防役，進行像是治安穩定、交通管制、防空避難、情報傳遞與宣導慰問等訓練，民防役未來退伍後，就可以成為民防新力量。

消防役部分，林右昌說，希望能接受更完整的消防專業訓練，訓練時間可能長達半年，在退役前可以有1到2個月，就近到居住所在地服替代役；退役後，萬一國家有緊急災害發生時，便召回就近在住家附近服勤、或協助災害救援。

被問到警政署近期招募民防人力，是否為戰爭做準備，林右昌澄清，這說法是完全的扭曲與誤解，民防是不拿武器的，並不是民兵，不能跟打仗混為一談。

他指出，內政部主責的是全社會韌性，最重要就是讓災害來臨的第一時間，能夠自我救援、能夠自我救護，減少、降低生命和財產的損失，千萬不要把民防跟打仗混為一談。（編輯：翟思嘉）1130517