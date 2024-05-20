賴總統就職演說 周奕成：以憲法作台灣主權獨立依據

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（中央社記者吳書緯台北20日電）總統賴清德在就職演說指出，根據憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者為中華民國國民，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。專家周奕成指出，這可能是首次台灣領導者，以憲法作台灣主權獨立的法理依據論述。

賴總統今天在就職演說指出，「我們都知道，有主權才有國家。根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」

曾參與賴清德「國家希望工程」會議的野百合學運要角周奕成今天在臉書指出，賴清德的上述說法，可能是台灣領導者首次「完全」以中華民國憲法，作為台灣主權獨立之法理依據的論述。

周奕成表示，這段話中，最特別的不是引述中華民國憲法條文，而是「由此可見」4字，這4個字意謂「僅」從中華民國憲法，即可「邏輯推導」出兩岸互不隸屬，且是明顯可知的事實。

周奕成提到，以他對民進黨關於台灣主權論述的長期了解，賴總統今天提出的是創新的說法，政治意味是「台灣與中華民國合一」，台灣主權以中華民國憲法為依據，或許可以理解賴總統的立場，是想要團結台灣，不想因為過去的台獨主張，而與中國直接對抗。但賴總統的底線，也相當清楚而堅定。

周奕成也在另一篇貼文提到，他贊成賴總統對中國表達善意，而表達善意是為了降低政治緊張，避免軍事衝突；但他認為，台灣不需要中國觀光客，也不一定要爭取中國留學生。

周奕成認為，邏輯並不是用政治緩和來換取中國惠台，「一般藍營的邏輯，是我們要在政治上妥協」，讓中國不要對台灣實施經濟懲罰。

周奕成指出，但他的看法是，台灣與中國在政治上盡量緩和，是為了讓台灣與盟友有充分準備，避免倉促的衝突；台灣其實不需要更多的兩岸經濟和文化交流，而是應該要再更加謹慎。賴總統在就職演說有對中國表達政治善意，「這很好」，但不需要提出觀光客及留學生的議題。（編輯：翟思嘉）1130520