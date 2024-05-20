英外委會主席祝賀賴總統就職 讚台灣是英國重要夥伴

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，英國國會下議院外交事務委員會主席克恩斯向台灣民眾和賴總統祝賀致意，並稱台灣是英國重要民主夥伴，雙邊關係應持續發展。

克恩斯（Alicia Kearns）在社群媒體X貼文表示，在全球面臨專制政權侵略行為的此刻，賴總統在就職演說所言「民主自由，是台灣不可退讓的堅持」格外如雷貫耳。

克恩斯提到，台灣是英國重要民主夥伴；在賴總統領導下，台英應持續發展關係。

保守黨籍的克恩斯2022年10月接任外委會主席，成為外委會歷來首位女性主席，隨後於該年12月率團訪問台灣。

她友台立場鮮明，曾在去年接受中央社專訪時強調，外委會支持台灣民眾的願望以及台灣民眾應得的權利；英國政府有必要對台英關係的戰略價值與契機有更多認識，無論是在能源、安全事務、貿易或科學科技等領域。（編輯：陳政一）1130520