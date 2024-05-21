瓜國總統祝賀賴總統就職 強調台瓜悠久邦誼關係

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市20日專電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓就職，台灣中美洲友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）在社群平台X發表祝賀，祝賴總統任內一切順利，兩國擁邦誼悠久。

阿雷巴洛強調，瓜地馬拉和中華民國（台灣）擁有歷史悠久的友誼，以及緊密的國家關係。賴總統也回覆留言，表示非常榮幸接受台灣人民託付的總統責任，「我們將團結一致，致力於和平與民主，在面對所有挑戰時，堅定不移」。

瓜地馬拉主流媒體也以顯著篇幅報導賴總統就職典禮。「共和報」（Republica）指出，台灣是瓜地馬拉的主要合作夥伴之一，多年來也持續捐助瓜國教育、基礎建設及衛生等領域。而阿雷巴洛總統的祝賀，主要是強化瓜地馬拉與台灣之間89年的外交關係和友誼，在這段期間，台瓜兩國在雙邊、區域和多邊議程上都有所拓展。

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「聯合廣播電臺」（Emisoras Unidas）撰文分析，被北京當局認為「分裂主義者」的賴總統，將面對在中國威脅下，全力保衛台灣的自主權，而在國內，賴總統也同樣面臨重要挑戰，也就是必須於在野黨占多數的立法院中，處理例如高房價和低薪等問題。

「中美洲360」（CentroAmerica360）則報導瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）擔任特使，來台灣參加總統就職典禮及晉見賴總統，代表瓜國政府重申並堅持承諾，會繼續加強與中華民國（台灣）之間外交、合作和友誼關係。（編輯：張芷瑄）1130521