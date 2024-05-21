賴總統見證友邦簽署建交公報 盼攜手捍衛民主和平

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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統賴清德今天在總統府見證友邦帛琉共和國分別與聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖文森及格瑞那丁簽署建交公報，期盼未來共同攜手合作、相互扶持，與全球民主陣營共同持續捍衛民主、自由及和平。

賴總統抵達會場後，首先見證帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）與聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使范東亞（Donya Lynex Francis）簽署兩國建交公報；接著見證帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）與聖文森國總理龔薩福（Ralph Gonsalves）簽署兩國建交公報。

帛琉總統惠恕仁（右）與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（左）21日在總統府簽署建交公報，在完成簽署後雙方握手致意。中央社記者趙世勳攝 113年5月21日

總統府表示，適逢帛琉總統惠恕仁、聖文森國總理龔薩福、聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利（Geoffrey Hanley）都率團來台出席「第16任總統副總統就職典禮」，基於彼此都崇尚民主、自由及和平，也是台灣堅實友邦，盼相互建立並深化外交關係，因此決定在台灣舉行建交儀式。

總統府說，台灣作為友邦建立邦誼的據點，相信未來彼此將在穩固的基礎上團結一致，共同攜手合作、相互扶持，與全球民主陣營共同持續捍衛共享的核心價值。

帛琉共和國、聖克里斯多福及尼維斯聯邦與聖文森國訪團，以及總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人都在場觀禮。（編輯：翟思嘉）1130521