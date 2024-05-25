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國會職權修法 美學者：恐危及國艦國造並獵巫官員

2024/5/25 19:33（5/25 19:59 更新）
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立法院外24日從白天到黑夜都有大批民眾聚集，共同抗議審查中的國會職權相關修法過於草率、缺乏討論，至深夜仍有大批民眾堅守院外，眾人點亮手機燈光，隨著舞台演出一同合唱。中央社記者鄭清元攝 113年5月24日
立法院外24日從白天到黑夜都有大批民眾聚集，共同抗議審查中的國會職權相關修法過於草率、缺乏討論，至深夜仍有大批民眾堅守院外，眾人點亮手機燈光，隨著舞台演出一同合唱。中央社記者鄭清元攝 113年5月24日
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（中央社台北24日綜合外電報導）總統賴清德上任不到一週，不僅中國加強軍事施壓，國內也因國會職權修法爭議陷入政治動盪。任教政大的美籍政治學者南樂指出，修法恐危害國艦國造等重大國防計畫，最糟會演變為對官員的獵巫行動。

英國「金融時報」（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文報導，台灣社會為國會職權修法爆發大規模抗議之際，共軍在台灣周邊舉行「聯合利劍-2024A」第2日軍演，並稱這是為了「懲罰」賴清德。

中國人民解放軍昨天派出配備實彈飛彈的戰鬥機、轟炸機及軍艦進入台灣東岸外海區域；國防部也表示，偵獲共機62架次、共艦27艘次持續在台海周邊活動。

同日，數以萬計民眾抗議反對黨試圖強行通過國會大幅擴權法案，許多參與示威的人是民進黨的年輕支持者。若該法案通過，賴清德政府將受嚴重束縛。

民進黨、法律學者及許多公民團體抨擊國會職權修法為「違憲奪權」。修法內容包括，政府官員在立法院接受質詢時若被認為其言論有隱匿或虛偽陳述，恐面臨最高1年以下有期徒刑；若被認為並未與立法委員充分合作，可被處以高額罰鍰。

國立政治大學政治學者南樂（Lev Nachman）表示，一如預料，反對黨試圖阻礙新政府。

南樂說道：「但是修法不僅會阻礙賴清德，也可能使過去8年達成的大部分成果化為泡影。最糟的情境，就是這演變為對官員的獵巫行動，以拔除（反對黨）的眼中釘。」

國會職權修法擴張立法院調查權，讓立委有權要求軍方呈交機密資訊，而在台灣致力強化國防之際，這引起情報外流至中國的憂慮。此外，如果公民社會團體、企業及個人無法滿足立委作證要求，修法內容也准許對其處以高額罰鍰。

南樂還指出，強制軍方官員作證的條款，恐有損台灣國艦國造等重大國防計畫。（譯者：洪培英/核稿：徐崇哲）1130525

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