立院審國會職權修法爆衝突 外媒廣泛關注

(中央社台北22日綜合外電報導)立法院審議國會職權行使法修正草案引發爭議,會場內朝野立委爆發激烈肢體衝突,會場外也聚集成千上萬民眾聲援,引發國際媒體廣泛關注。

「日經亞洲」(Nikkei Asia)今天以「大規模抗議 台灣在野黨法案卡關」(Taiwan opposition bills delayed amid large protests)為題,報導國會職權法案續審,抗議人潮擠爆立院周邊一事。

「外交家」(The Diplomat)雜誌網站的報導,大標為「台灣成千上萬民眾抗議立法院擴權法案」(Tens of Thousands Protest Bill to Expand Legislative Power in Taiwan),小標則寫說,「國民黨及盟友民眾黨迅速通過爭議法案之舉,掀起眾怒,讓人想起2014年太陽花學運」。

英國「衛報」(The Guardian)則以「賴清德上任第一天遭遇抗議活動」(Lai Ching-te's first day as Taiwan president marked by protests)為題,稱綠營在立院未能掌握多數,賴清德的首任任期可能將頗為艱辛。

彭博(Bloomberg News)在標題為「台灣爆發反對削弱新總統權力計畫的抗議活動」(Protest Erupts in Taiwan Over Plan to Curb New President's Power)的報導中,說明賴清德的支持者抗議在野黨企圖削弱他的職權。

法新社以「賴清德展開總統任期 立院爆爭執」(Taiwan parliament erupts in arguments at start of Lai's presidency)為題,點出立委們在會場互相叫囂凸顯了賴清德面臨的挑戰。

路透社也在一篇「台灣國會推動爭議改革引發抗議」(Protests as Taiwan parliament pushes contentious reforms)報導中,描述法案引發的爭議。

新加坡「聯合早報」則以「台立院冗長表決中通過藍白修正案」為題,稱台灣立法院昨天在朝野對立的冗長表決戰中,陸續通過在野國民黨和民眾黨聯手主張的「立法院職權行使法」第25條「藐視國會罪」等修正案。(譯者:李佩珊/核稿:蔡佳敏)1130522