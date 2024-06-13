政院提修法 增消防安全衛生防護專章、強化業者責任

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（中央社記賴于榛台北13日電）行政院會今天通過消防法部分條文修正草案，明定廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責，也新增消防安全衛生防護專章，規範消防機關成立專責單位，且各級政府應優先編列預算，用於消防裝備器材。

屏東明揚工廠去年9月22日大火，造成4名消防人員殉職，基層消防團體呼籲修法強化職安、落實業者消防自主管理等。行政院去年曾提出強化業者自主管理相關修法條文，但因屆期不續審，今天再次提出消防法部分條文修法草案，並新增消防安全衛生防護專章；草案將送立法院審議。

草案共增修22條文，包括強化消防人員資訊權行使，要求儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救必要資訊，業者火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰新台幣1000萬元；而為敦促公司企業落實自我風險管理，減少火災發生後社會所需付出巨大成本，草案也規範廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責。

另為鼓勵吹哨者檢舉不法，草案擴大危險物品場所揭弊者範圍，由原從事危險物品工作行為人擴大為「場所所有工作者」，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金。

草案也增訂規範，提高廠商未落實設備維護及安全管理的罰責，一定規模以上建築物，若未依消防防護計畫執行防火管理必要業務，或是管制量達30倍危險物品場所未依消防防災計畫執行危險物品管理的必要業務，將處2萬元至30萬元罰鍰。

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這次修法也增訂外界關注的消防職安規範，草案新增消防人員安全衛生防護專章，要求成立中央安全衛生諮詢會，提出政策建議，以及各級消防機關應成立專責單位及人員，並由局長主持防護小組、擴大基層消防人員參與機制。

草案為確保消防經費及資源充足，也規範各級政府應優先編列相關預算，用於消防人員裝備器材等衛生安全事項，且為落實並確保安全衛生制度推動成效，要求各消防機關辦理安全衛生工作如有違規，經限期改善而未改善者，將處以新台幣3萬元至30萬元罰鍰。（編輯：翟思嘉）1130613