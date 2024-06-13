吳釗燮與前白宮官員博明會晤 交換台美區域情勢意見

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（中央社記者溫貴香台北13日電）國安會秘書長吳釗燮今天接見美國前白宮副國安顧問博明及前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮，雙方針對台美及區域情勢等各項議題交換意見。吳釗燮感謝博明長期支持台灣，對於這份友誼，台灣誠摯感謝。

國安會下午發布新聞稿表示，美國前白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）及前白宮國安會亞洲事務副資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）上午前來總統府拜會國家安全會議秘書長吳釗燮，雙方針對台美及區域情勢等各項議題交換意見。

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吳釗燮感謝博明長期支持台灣，除在白宮任職期間支持深化台美夥伴關係，卸任後也多次為台灣發聲，近期更特別以台海安全為題撰寫專書，呼籲各方關注台灣所面臨的挑戰，對於這份友誼，台灣誠摯感謝。

博明強調，台灣民主蓬勃發展，且享有高度經濟與社會成就，與威權中國形成強烈對比，當前中、俄等威權國家在全球擴張，而台灣正位處捍衛民主的前線，全球民主國家應該團結一致，共同傳遞嚇阻訊息，阻止中國以武力犯台。（編輯：蘇志宗）1130613