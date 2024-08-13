綠稱臨時會處理人事案是朝野共識 藍：從未承諾

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（中央社記者王承中台北13日電）民進黨團幹事長吳思瑤指出，臨時會處理人事同意權是朝野黨團共識。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，國民黨團過去沒有聽到這樣的要求，也沒有承諾，請民進黨團不要再憑空捏造、魚目混珠。國民黨團對人事案的原則就是專業審查、嚴格把關。

國家通訊傳播委員會4位委員任期已過，立法院遲未行使新任委員人事同意權，第13屆考試委員任期將於本月底屆滿，外界關注人事同意權何時進行。立法院長韓國瑜將於14日上午進行黨團協商。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤12日指出，5月16日朝野協商白紙黑字共識就是，本屆立法院第一會期延會到7月16日，朝野協商結論奠基於各黨同意，人事同意權用臨時會來處理，避免造成其他憲政機關的空轉。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天在立法院受訪時表示，國民黨團不會為了民進黨政府的人事案召開臨時會，民進黨團如果要開臨時會，必須要有1/4立委連署提出，但到目前為止，民進黨團也沒有提出，臨時會的議題看起來就是在打假球。

洪孟楷指出，有民進黨團幹部稱，朝野有默契在正式會期不處理人事案，要等到臨時會處理，但包含他本人在內的國民黨團三長，過去都沒有這樣的承諾，更不可能答應在正式會期不處理人事案，要等到臨時會處理，要問民進黨團幹部是跟誰溝通，還是誰跟民進黨團有過承諾。

洪孟楷說，有關人事案的部分，在第一會期歷次協商中從未被討論，也從未提過要等到臨時會才處理，國民黨團過去沒有聽到這樣的要求，也沒有做過承諾，請民進黨團不要再憑空捏造、魚目混珠。

洪孟楷指出，針對人事案，國民黨的原則就是專業審查、嚴格把關，為中華民國找出最適當的人選，這是國民黨最基本的底線。

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如果召開臨時會處理人事案，是否也會將選罷法修法草案納入議程，洪孟楷表示，這自始自終都沒有在討論中，國民黨團不會把選罷法列入臨時會議程，請各界不用揣測國民黨團要利用臨時會修選罷法。

洪孟楷指出，現在到底有什麼非開臨時會不可的理由，依法有重大事件發生時，經1/4以上立委的請求，可以召開臨時會，但所謂重大事件是指什麼，人事案的到期，不是早就可以預期的事，這算是突發的重大事件嗎，請民進黨團向全民說明清楚。（編輯：郭無患）1130813