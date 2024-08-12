NCC、考試院人事同意權 朝野14日上午黨團協商

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（中央社記者林敬殷台北12日電）國家通訊傳播委員會4位委員任期已過，立法院遲未行使新任委員人事同意權，第13屆考試委員任期將於本月底屆滿，外界關注人事同意權何時進行。立法院長韓國瑜今天發出開會通知，將於14日上午10時30分就上述2案進行黨團協商。

韓國瑜今天下午發出黨團協商的開會通知，研商民進黨立法院黨團提議有關「第14屆考試院人事同意權」與「國家通訊傳播委員會人事同意權」等2案。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，人事同意權行使是立法院的法定職責，不分黨派都應履行立委法定義務，並於法定期限內完成。民進黨團8月2日發函給韓國瑜，就是希望朝野各黨坐下來談，盡可能在法定期限內完成。

吳思瑤說，不光是時間，也包括形式，主要在於立法院職權行使法5月才剛修過，涉及人事同意權的條文，部分的條文因釋憲案暫時處分而被凍結，因此，整個人事同意權行使的程序、方式該如何進行，究竟是用新的條文好，還是舊的條文，或有其他考慮，也需要朝野坐下來討論。

吳思瑤指出，民進黨團態度很明確，就是儘速召開臨時會處理2項人事同意權，若能在8月舉行當然是最好，或是其他合宜的時間，都需朝野共同討論。（編輯：林興盟）1130812