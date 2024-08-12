本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

NCC、考試院人事同意權 朝野14日上午黨團協商

2024/8/12 20:39（8/12 20:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北12日電）國家通訊傳播委員會4位委員任期已過，立法院遲未行使新任委員人事同意權，第13屆考試委員任期將於本月底屆滿，外界關注人事同意權何時進行。立法院長韓國瑜今天發出開會通知，將於14日上午10時30分就上述2案進行黨團協商。

韓國瑜今天下午發出黨團協商的開會通知，研商民進黨立法院黨團提議有關「第14屆考試院人事同意權」與「國家通訊傳播委員會人事同意權」等2案。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，人事同意權行使是立法院的法定職責，不分黨派都應履行立委法定義務，並於法定期限內完成。民進黨團8月2日發函給韓國瑜，就是希望朝野各黨坐下來談，盡可能在法定期限內完成。

吳思瑤說，不光是時間，也包括形式，主要在於立法院職權行使法5月才剛修過，涉及人事同意權的條文，部分的條文因釋憲案暫時處分而被凍結，因此，整個人事同意權行使的程序、方式該如何進行，究竟是用新的條文好，還是舊的條文，或有其他考慮，也需要朝野坐下來討論。

吳思瑤指出，民進黨團態度很明確，就是儘速召開臨時會處理2項人事同意權，若能在8月舉行當然是最好，或是其他合宜的時間，都需朝野共同討論。（編輯：林興盟）1130812

#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#民進黨團
#立法院長
#國家通訊傳播委員會
#韓國瑜
吳思瑤
澳門要求台駐處簽一中承諾書 綠籲中共收回柯文哲政治獻金疑雲 綠：民眾黨有3關要過
韓國瑜
民主基金會執行長難產？外交部：尊重董事會運作韓國瑜接見美民主黨眾議員 史垂克蘭：台美關係強健
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：