朝野明協商NCC與考試院人事同意權 國民黨團表態反對

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（中央社記者林敬殷、王承中台北13日電）立法院朝野黨團明天將就「第14屆考試院人事同意權」與「國家通訊傳播委員會人事同意權」2案協商，國民黨立法院黨團今天表示，不會為了民進黨政府人事案召開臨時會，民進黨立法院黨團則說，期待朝野能找出共識，讓2項人事同意權儘速進入審查程序。

立法院長韓國瑜昨天發出黨團協商開會通知，研商民進黨立法院黨團提議有關「第14屆考試院人事同意權」與「國家通訊傳播委員會人事同意權」等2案。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷上午在立法院受訪時表示，國民黨團不會為了民進黨政府的人事案召開臨時會，民進黨團如果要開臨時會，要有1/4立委連署提出，目前為止，民進黨團沒有提出，臨時會的議題是在打假球。

對於民進黨團表示，5月16日朝野協商白紙黑字共識就是，本屆立法院第一會期延會到7月16日，朝野協商結論奠基於各黨同意，人事同意權用臨時會來處理，避免造成其他憲政機關的空轉。

洪孟楷指出，包含他本人在內的國民黨團幹部過去都沒有這樣的承諾，更不可能答應在正式會期不處理人事，要等到臨時會處理，人事同意權案在立院上會期歷次協商中從未被討論，民進黨團不要再憑空捏造、魚目混珠；國民黨團對人事同意權的原則就是專業審查、嚴格把關，這是國民黨最基本的底線。

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對於如果要召開臨時會處理人事案，是否也會將選罷法修法草案納入議程，洪孟楷表示，國民黨團不會把選罷法列入臨時會議程，請各界不用揣測國民黨團要利用臨時會修選罷法。

民進黨團幹事長吳思瑤說，不管是時間、形式，希望明天的協商大家能夠有最好的共識，這是民進黨一貫的立場，共同找出合宜的時間，履行立委的法定義務，讓這兩項人事同意權儘速進入審查程序，避免2個機關進入空窗、空轉，造成不良的負面效應。（編輯：林淑媛）1130813