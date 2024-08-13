中國解放軍山東艦進入西太平洋 國軍全程掌握

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（中央社記者吳書緯台北13日電）日本防衛省統合幕僚監部指出，中國解放軍海軍航艦山東艦昨天上午6時左右，在日本宮古島以南約420公里的太平洋海域航行。國防部今天表示，國軍利用聯合情監偵手段，對於台海周邊的中共軍機、軍艦均能全程掌握。

國防部今天舉行例行記者會，有關山東艦進入西太平洋的目的與對台威脅，國防部情報參謀次長室情研中心副主任胡中華上校表示，國軍利用聯合情監偵手段，對於台海周邊的中共軍機、中共軍艦，均能全程掌握。

關於媒體報導海軍司令唐華上將日前下令新成立的濱海作戰指揮部以雄風反艦飛彈機動發射車進行全程跟監一事，海軍參謀長邱俊榮中將說明，濱海作戰指揮部的規劃還在編設當中，現在海軍反艦飛彈機動發射車和相關兵力，本來就是海上制海作戰和截擊作戰非常好的載台，平常依照任務狀況、敵情威脅、共軍戰備警巡對台灣灰色地帶威脅，都會排定相關任務訓練，在各區域都有一定的操演，並不是特別針對中共航空母艦的行動來應對。

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至於國防部7日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」中，共機6日距離鵝鑾鼻東北方33浬，疑在蘭嶼、綠島之間的空域，是否已進入24浬鄰接區，國防部作戰與計畫參謀次長室聯合作戰處副處長鍾坤昌上校指出，經過比對，6日當天並沒有任何共機、共艦進到台灣24浬範圍內，對於中共軍機襲擾，國軍都秉持「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，運用緊急波道實施廣播驅離，另外派出空中巡邏機對中共軍機實施監控，地面防空飛彈部隊則會採取雷達追蹤方式隨時應處。

胡中華表示，國防部所公布中共即時軍事動態示意圖，主要目的是呈現共機對台灣的襲擾樣態，6日當天沒有共機、共艦進到24浬，國軍持續運用聯合情監偵手段，適切應處。（編輯：郭無患）1130813