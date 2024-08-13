台灣學者藉印太供應鏈拉近兩國 觀點深獲印度肯定

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（中央社記者李晉緯新德里13日專電）台灣學者林筱甄暑假赴印度學術交流，藉研討會、演講、發表文章，暢談印太戰略下台印半導體合作的重要，提倡將台海安全視為印度和台灣半導體供應鏈安全的觀點精闢且領先潮流，獲印度各方共鳴。

在印度國立尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University, JNU）拿到國際關係博士的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林筱甄，今年暑假回到曾待了8年的印度進行學術交流。

林筱甄在這期間參加了多場研討會和演講，並在印度排名前3的雜誌「當週」（The Week）、排名前5的報紙「金融快報」（Financial Express）及主流媒體「週日衛報」（The Sunday Guardian）等發表多篇專文。

她與印度各界交流，傾聽印度的各種需求，也把握機會向各方闡述她以印太供應鏈為切入點，勾勒出台海安全對印度極為重要的觀點，試圖拉近印度與台灣的連結。

林筱甄告訴中央社記者，她之所以用供應鏈作為與印度各方溝通的出發點，乃是因為印度和台灣在半導體供應鏈上具有共同利益，然而在供應鏈轉移實現之前，仍有太多關鍵議題尚待解決。

其中，林筱甄前往印度執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party, BJP）高層和相關人士共同創立的智庫「印度基金會」（India Foundation），在一場以「印太戰略下的台印關係」（India-Taiwan Relations under the Indo-Pacific Strategy）為題的演講，內容深受印度方面認同。

印度基金會董事會主席，曾任印度海軍西部海軍司令部司令的辛哈（Vice Admiral Shekhar Sinha）提到，台灣和印度都是面臨獨裁政權威脅的民主國家，兩國也都認同印太地區應該是自由開放，反對對較小國家文攻武嚇，雙方在印太地區的理念相近，因此印度對台灣來說，將是很好的投資標的。

辛哈表示，印度和台灣是貿易、商業、文化上的合作夥伴，台灣的南向政策與印度東進政策（Act Esat Policy）吻合，目前82.2億美元的貿易量，將朝2030年達到200億美元目標邁進。

他更直指，兩個民主國家的人民應該對彼此有更深的了解，而為了雙方人民的利益，必須儘快推動兩國直航。

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林筱甄則是認為，在台灣與印度雙邊關係邁入30週年之際，在印太戰略的框架下合作有了顯著的進展，是前所未有的突破，而在與印度的交流過程中，也能感受到印度對台灣的印太戰略寄予相當高的期望。

她指出，台灣對印度的耕耘已經過了播種期，未來5年將正式進入黃金衝刺階段，尤其今年適逢全球的大選年，印度與台灣在雙邊合作上會有更強的動機，特別是在先進技術領域，兩國都希望能展開更多合作。（編輯：韋樞）1130813