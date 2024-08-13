頒贈國外求學補助金 榮民榮眷基金會盼善的循環

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（中央社記者吳書緯台北13日電）榮民榮眷基金會今天舉行榮民子女國外求學菁英圓夢計畫補助金頒贈典禮；基金會董事長、退輔會副主委陳進廣表示，獎助金都是榮民、社會賢達及企業捐贈，學生接受獎助要心存感激，盼未來成為善的循環，為國家創造更好的未來。

財團法人榮民榮眷基金會今天晚間發布新聞稿指出，今天上午舉行榮民子女國外求學菁英圓夢計畫補助金頒贈典禮，共計有17名受贈學生及家長代表出席與會，由陳進廣主持並致詞勉勵。

陳進廣致詞表示，學生所獲得的獎助金，都是榮民、社會賢達及大愛企業所捐贈的，所謂「吃果子，拜樹頭」，期望學生們在接受這份獎助的同時，要心存感激，並效法榮民報效社會國家的精神，將這樣的善念及精神延續下去，成為一種善的循環，為國家及社會創造更加美好的未來。

陳進廣提到，要推動「榮民子女國外求學菁英圓夢計畫」作業流程精進，希望這些成績優異，即將出國的學生能與退輔會、基金會以及榮民、眷有更多互動，充分發揮所學所長，跟退輔會、基金會的工作相結合，讓彼此的力量緊密結合在一起，發揮出1加1大於2的成效，進而嘉惠更多的榮民與眷屬。

榮民榮眷基金會表示，今年榮民子女國外求學菁英圓夢計畫核定博士1名、碩士7名，共計8名，每人獎助金50萬元，發放獎助金額400萬元，這些學生未來要就讀的學校，均為世界排名前百大一流學府，其中4名在英國，3名在美國，1名在澳洲。同時會中也頒發4名獲得基金會「榮民文化碩博士論文研究費補助」的學生，以勉勵他們精益求精，學業有成。

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榮民榮眷基金會強調，菁英圓夢計畫是為鼓勵清寒榮民（遺眷）子女努力向學，立足台灣，走向世界，針對就讀國內高中、大學，並申請獲得國外一流學府入學資格之清寒榮民（遺眷）子女，給予一次性專案獎助，期望能減輕國外求學期間的生活壓力，專注於學習，並順利完成學業。

榮民榮眷基金會指出，榮民文化碩博士論文研究費補助計畫則是為了提升榮民文化研究學術價值，鼓勵碩博士生撰寫有關榮民貢獻及榮民文化保存的論文，特別提供研究費補助，讓研究生順利完成論文著作。（編輯：楊凱翔）1130813