助巴拉圭醫療機構數位轉型 國合會獲國際醫療典範獎

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（中央社記者楊堯茹台北18日電）國際合作發展基金會獲「第9屆國際醫療典範獎」肯定，國合會表示，獲得個人獎的吳原安帶領團隊將醫療資訊系統導入巴拉圭近500間醫療機構，不僅病患服務量增加2倍，等待看診時間也大幅降低，對巴國數位轉型具重大貢獻。

國合會透過新聞稿指出，由國際醫療衛生促進協會辦理的「第9屆國際醫療典範獎」日前公告獲獎名單，國合會與其派駐「 巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫（HIS計畫）」經理吳原安，分獲團體獎－國際醫療特殊貢獻獎及個人獎殊榮。

今年獲得個人獎的吳原安自105年派遣至巴拉圭服務，帶領HIS計畫團隊協助巴國醫療機構，從僅能人工查找紙本病歷及掛號的景況，至今已有超過500間公立醫療院所使用HIS計畫開發的醫療資訊系統。

國合會說明，HIS計畫的醫療資訊系統覆蓋超過巴國70%人口，受惠醫療機構病患服務量平均增加2倍，民眾看診等待時間由平均2.5小時縮短為0.5小時，對巴國數位轉型具重大貢獻，有效提升巴國整體醫療資訊管理效能，受巴方高度肯定。

國合會以112年度計畫為例指出，國合會透過「索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」，協助目標醫院孕產婦死亡率下降17.24%，早期新生兒死亡率下降65.57%，另更協助索國產出首份媽媽手冊，廣為國際非政府組織推廣運用。

國合會進一步說明，「史瓦帝尼孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫（第二期）」則協助目標醫院早期新生兒死亡率下降43%，並推動種子教師辦理醫護人員在職教育，包括11間二、三級醫療機構的45%臨床人員、80間初級診所至少1名臨床人員以及385個酋邦、97%衛教推廣員等。

國合會說，「貝里斯醫療影像系統強化計畫」導入醫療影像擷取傳輸系統，使影像資料跨院傳輸在1分鐘內即可完成，大幅提升醫療服務品質；此外，更開創台灣培訓友邦2位放射專科醫師的首例。

國合會表示，本次獲獎不僅見證國合會對國際公衛醫療服務的貢獻，更是對國合會公衛醫療執行團隊，持續推動國際合作事務的肯定；將持續扮演國際合作發展的平台，致力推動與公私部門合作，協助夥伴國家強化健康照護及衛生體系。（編輯：翟思嘉）1130818