GCTF首次於吐瓦魯登場 聚焦小島國家氣候韌性

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）外交部今天表示，全球合作暨訓練架構（GCTF）活動15日首次在吐瓦魯登場，本次主題為小島國家調適氣候的韌性，駐吐瓦魯國大使林東亨出席並致詞。

外交部下午發布新聞稿表示，GCTF活動自2021年起舉辦海外活動，這次首度在吐瓦魯（Tuvalu）舉辦，由台、美、澳、日與吐瓦魯國政府15日至16日在吐國首都富納富提（Funafuti）合辦。

外交部提到，本次GCTF以「建構小島國家氣候調適韌性」為主題，聚焦小島國家如何強化韌性，以調適氣候變遷的衝擊；開幕式由駐吐瓦魯國大使林東亨、澳洲駐吐高專蓋利克（Brenton Garlick）、美國國際開發署（USAID）太平洋島國辦公室副主任格雷斯（Michael Glees）及吐國內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞（Maina Talia）等人致詞。

外交部進一步指出，活動有來自台灣、澳洲、日本、帛琉、馬紹爾群島及瑞典的講者，分享各國面對氣候變遷衝擊的現況與政策，並討論透過國際合作，協助小島國強化韌性以調適氣候變遷的衝擊。

外交部說明，活動吸引當地政府官員與各界人士計約60餘人參加。除會議討論外，也安排參訪「吐瓦魯海岸調適計畫」（TCAP）填海造陸工程，及浮動太陽能發電系統，了解吐瓦魯對抗氣候變遷的決心及努力。

GCTF在2015年6月由台灣與美國共同成立，日本、澳洲、加拿大等理念相近國家相繼加入。（編輯：張若瑤）1130820