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徐尚賢收千餘份「罷捷」提議書 黃捷：一切尊重

2024/8/23 11:54（8/23 12:28 更新）
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前罷免黃捷發言人徐尚賢（右1）、罷免于北辰發起人游智彬（右2）23日到民進黨立委黃捷服務處下「戰帖」，並宣布自7日啟動至今已收到1000多份連署資料。中央社記者林巧璉攝 113年8月23日
前罷免黃捷發言人徐尚賢（右1）、罷免于北辰發起人游智彬（右2）23日到民進黨立委黃捷服務處下「戰帖」，並宣布自7日啟動至今已收到1000多份連署資料。中央社記者林巧璉攝 113年8月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）前罷免黃捷發言人徐尚賢再度發動「罷捷」，今天到民進黨立委黃捷服務處下「戰帖」，並宣布自7日啟動至今已收到1000多份連署資料。黃捷回應，一切尊重，大家都有表達不同意見權利。

徐尚賢今天與罷免于北辰發起人游智彬、前罷免陳柏惟領銜人楊文元至黃捷位於中正四路的服務處，徐尚賢說，到黃捷服務處是要直球對決，並宣布短短2週，第一階段提議人數已超過1000人。

黃捷透過訊息回應，針對罷免團體的意見自己一切尊重，台灣是民主國家，大家都有表達不同意見的權利。即便有民眾與她意見不同，她在立法院仍堅持替人民捍衛公民權，反對選罷法拉高門檻。反之，國民黨為了自身權力，急著修法增加罷免難度，相信人民自有公評。

徐尚賢說，有信心在明年2月時成功達到第一階段3500份的門檻，呼籲黃捷不要仗著有民進黨和高雄市長陳其邁相挺，就不認真服務高雄第6選舉區民眾，在高雄淹大水時黃捷不在高雄，還要助理盜圖，黃捷應誠懇面對民意。

游智彬提及，希望新住民家庭、陸配家庭一起出來罷免黃捷，因黃捷在立法院百般阻擾陸配權益，更造謠陸配在台灣洗人口，甚至動員高雄群眾到立法院霸凌陸配。

游智彬說，呼籲全台不滿民進黨的民眾一起站出來罷免黃捷，高雄已是全台實施一國兩制的地區，因在桃園、基隆的罷免活動的可以申請到路權，但在高雄2週前就申請集會遊行，卻無法通過。在活動尾聲徐尚賢、游智彬遭警方舉牌「違法行為」。

徐尚賢、游智彬發言後也要求黃捷服務處人員接下「戰帖」，黃捷服務處由辦公室主任何翊軒接下書面資料。何翊軒告訴徐尚賢，黃捷正在跑行程，會轉達相關意見。徐尚賢則說，不願為難工作的人，但黃捷不敢出來面對令人遺憾。

高雄市選委會接受媒體訪問時說，在公職人員上任滿1年才可提出罷免案，第一階段為提議罷免書，提議人人數需有原選舉區選舉人總是1%以上。

黃捷首次罷免案於2021年2月6日投票，投票率41.54%，同意罷免的比例為45.80%，低於不同意罷免的54.20%，罷免宣告失敗。如今黃捷選上立委，徐尚賢宣布罷免捲土重來，罷免黃捷提議書第一階正式上線。（編輯：黃世雅）1130823

前罷免黃捷發言人徐尚賢（前左）再度發動「罷捷」，23日與罷免于北辰發起人游智彬（前右）到民進黨立委黃捷服務處宣布罷免進度，在活動尾聲遭警方舉牌「違法行為」。中央社記者林巧璉攝 113年8月23日
前罷免黃捷發言人徐尚賢（前左）再度發動「罷捷」，23日與罷免于北辰發起人游智彬（前右）到民進黨立委黃捷服務處宣布罷免進度，在活動尾聲遭警方舉牌「違法行為」。中央社記者林巧璉攝 113年8月23日
前罷免黃捷發言人徐尚賢（前左）再度發動「罷捷」，23日與罷免于北辰發起人游智彬（前右）到民進黨立委黃捷服務處下「戰帖」，黃捷服務處由辦公室主任何翊軒（前中）接下書面資料。中央社記者林巧璉攝 113年8月23日
前罷免黃捷發言人徐尚賢（前左）再度發動「罷捷」，23日與罷免于北辰發起人游智彬（前右）到民進黨立委黃捷服務處下「戰帖」，黃捷服務處由辦公室主任何翊軒（前中）接下書面資料。中央社記者林巧璉攝 113年8月23日
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「罷捷」再起 陳其邁：黃捷對不同意見非常有經驗徐尚賢再推動「罷捷」 黃捷：問心無愧、可受公評
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