114初等考試1/4舉行 增設4縣市考區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北23日電）考試院會昨天通過，114年公務人員初等考試訂於明年1月4日舉行，並增設桃園、雲林、屏東、宜蘭4考區，今年10月22日至31日受理報名；考試設一般行政等17個類科，暫定需用名額為528人。

因第14屆考試院無法如期就任，第13屆考試院決定在卸任前啟動權宜措施，提前請辦預定在明年1至2月舉辦的3項考試，由考試院長黃榮村核提現任考試委員擔任典試委員長，以符合典試法規定。考試院會昨天通過相關考試期程，考試院今天透過新聞稿發布內容。

考試院指出，114年公務人員初等考試訂於明年1月4日舉行，預訂於今年10月22日至31日受理報名，採網路報名方式辦理，歡迎有志擔任公職者踴躍報考。

考試院提到，114年初等考試是首次整併地方特考五等考試辦理。由於地方特考五等考試與初等考試性質相近，且舉辦時間僅相距1個月，重複報名與重複錄取的情形偏高，致地方特考提缺機關經常未獲分配錄取人員，造成無人可用的情形，經考選部徵詢各地方政府意見，自113年起停辦地方特考五等考試，併入初等考試取才，並增設一般民政、戶政及測量製圖類科，以改善機關用人情形，並減輕應考人重複報名與重複應試的負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考試院說明，為配合兩項考試整併，114年初等考試除原有的台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等11考區外，另外增設地方特考已有設置之桃園、雲林、屏東、宜蘭等4考區，以利應考人就近應試，免去舟車勞頓之苦。

考試院補充，有關這項考試各類科需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網；另應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等事項，分別依照公務人員初等考試規則、公務人員考試總成績計算規則等相關規定辦理，相關資訊將於受理報名前兩週載明於應考須知，請應考人留意相關訊息，並盡早準備，以利應試。（編輯：張若瑤）1130823