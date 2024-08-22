郝培芝將出任駐法大使 黃榮村頒發功績、考銓獎章

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（中央社記者陳俊華台北22日電）保訓會主委郝培芝將出任駐法國大使，考試院長黃榮村今天在院會中，頒發功績獎章及考銓獎章給郝培芝，表彰任內對保訓制度與文官培育的辛勞與貢獻，並對她的新職表達誠摯的祝福。

黃榮村透過新聞稿表示，公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝在任職期間，致力於完備公務人員權益保障及培訓法制，提出革新方案，績效卓著，包括研修保障法規，提升公務人員權益保障；積極審議保障事件，兼顧程序與實質正義。

黃榮村指出，郝培芝也研修培訓法規，提升訓練成效及品質；培育跨界韌性優秀施政人才；落實2030雙語政策，建構系統性英語培訓課程；導入數位治理系列課程，強化數位素養激勵創新。因此，特別頒發一等功績獎章及一等考銓獎章給郝培芝。

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黃榮村表示，郝培芝行政資歷豐富，感謝郝培芝在考試院服務8年多時間，以專業及改革決心，為文官制度的變革帶來豐碩成果。郝培芝是法國巴黎第一大學政治學博士畢業，具有國際政治專業，學養俱豐，以郝培芝的經歷，就任駐法大使一職，必定能勝任愉快，祝福郝培芝在新的工作崗位上萬事順利。

另外，東吳大學政治學系教授蔡秀涓將在9月1日接任保訓會主委。黃榮村說，蔡秀涓曾任銓敘部政務次長，在這屆考試院任期中，擔任國家人力資源論壇電子報編輯委員、資料開放小組委員、文官制度編輯委員、考選部考選工作研究委員會委員，對考試院近年推行的革新政策及文官制度相當熟悉，相信蔡秀涓能帶領保訓會持續向前。（編輯：林興盟）1130822