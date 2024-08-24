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貝里斯大使示範傳統早餐 分享低醣版私房「炸傑克」

2024/8/24 20:21（8/24 20:56 更新）
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「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）親自示範傳統早餐「炸傑克」。（中經貿辦事處提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年8月24日
「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）親自示範傳統早餐「炸傑克」。（中經貿辦事處提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年8月24日
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（中央社記者楊堯茹台北24日電）「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動今天登場，貝里斯駐台大使碧坎蒂親自示範減糖版傳統早餐「炸傑克」，並表示這展現了貝里斯文化內涵以及對健康生活方式的堅持。

中美洲經貿辦事處與貝里斯駐台大使館今天合辦「中美洲狂歡宴－Belize特色菜」料理教學活動，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧，以及貝里斯辣醬品牌夏普奶奶代理商德伽悟的代表出席。

中美洲經貿辦事處發布新聞稿指出，碧坎蒂親自示範了貝里斯最受歡迎的傳統早餐「炸傑克」，並因應現代健康飲食趨勢，特別分享低醣版私房食譜。

碧坎蒂指出，貝里斯的飲食文化以新鮮、天然的食材為核心，這些食材不僅是貝國美食的靈魂，更展現了貝里斯豐富的文化內涵，這次的料理示範，除了是對美味的追求，也是貝里斯人民對健康生活方式的堅持。

中美洲經貿辦事處說明，貝里斯兩大代表性食材「辣醬」與「貝里斯龍蝦」是本次活動亮點，貝里斯辣醬風味獨特和辣度平衡，而貝里斯龍蝦則以其鮮甜肥美的肉質聞名全球，現場民眾學習如何利用這兩種食材製作辣味龍蝦三明治，親身體驗貝里斯美食的獨特魅力。

徐韶慧致詞時提到，貝里斯的農特產品在台灣市場表現優異，經貿合作成果顯著，銷售額逐年攀升，希望台灣民眾繼續支持來自貝里斯的優質農產品，不僅有助於鞏固兩國經貿關係，也將進一步促進雙邊友誼的深化。

中美洲經貿辦事處強調，這場活動不僅傳遞了貝里斯美食的魅力，同時強化台灣與貝里斯文化和經貿的緊密交流。碧坎蒂與徐韶慧皆表示，未來將持續推動兩國之間的合作，為雙邊關係注入更多活力。（編輯：張若瑤）1130824

「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左起）、貝里斯辣醬品牌夏普奶奶代理商德伽悟的代表、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）出席。（中經貿辦事處提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年8月24日
「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左起）、貝里斯辣醬品牌夏普奶奶代理商德伽悟的代表、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）出席。（中經貿辦事處提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年8月24日
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