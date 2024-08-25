學者：面對AI風險 政府應建構本土化資料庫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北25日電）台灣獨立建國聯盟今天舉辦「AI與風險社會」講座，文化大學新聞系副教授陳慧蓉認為，AI資料庫在台灣經常忽視本地文化，導致生成的內容不符合台灣本土特徵；面對AI風險，政府應建構安全、本土化資料庫。

台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會、新台灣和平基金會共同主辦的「AI與風險社會」講座，邀請文化大學新聞系副教授陳慧蓉、文化大學哲學系副教授吳豐維、台灣勞工陣線秘書長孫友聯與談。

陳慧蓉認為，面對AI風險，應該築起防範的3道城牆「主權資料庫建置、責任應用與發展、人工智慧公民識讀」。她說，科技圈也興起呼籲，政府、企業、公民社會應發展更安全的規範。

陳慧蓉指出，AI資料庫在台灣經常忽視本地文化，導致生成的內容不符合台灣本土特徵。為解決此問題，陳慧蓉相當肯定以台灣主體性為文本的「可信任生成式AI 對話引擎」（TAIDE），引入台灣特有的語料庫。

她說，目前台灣的資料庫中，原住民語言、性別平等意識及運動，或相關的社會議題的呈現還是不足。背後的問題，反映出台灣轉型正義進展的遲緩，導致相關資料的釋出趕不上資料庫的更新。

她表示，2024年巴黎奧運台灣之所以被世界看見，不是運動員得多少金牌，而是台灣對性別意識的多元價值，讓台灣不同於其他還充滿性別偏見的國家。陳慧蓉呼籲，未來台灣的AI重點發展，更應該關注轉型正義及永續價值，建構可信任AI模型，以反映民主社會的多元性。

吳豐維強調，AI資料庫會導致「移風易俗」，因為不同的資料庫，有不同價值觀，必須重視「主體性」乃至「主權」問題。台灣所使用的資料庫必須能反映出台灣的主權、特有的價值觀，避免在使用AI過程中，被錯誤的資訊或價值觀誤導。

孫友聯則提到，AI為勞動市場帶來衝擊，應重視科技性失業、歧視隱憂。

孫友聯開玩笑說，儘管短期看不到AI會跟他一樣走上街頭，但是AI技術已經對社會和勞動市場形成「科技性失業」的隱憂。

孫友聯呼籲，政府在發展AI法制過程中，不可遺漏社會保險及勞動法律領域。透過制度化的措施為個人提供足夠的「緩衝」，避免因為AI，讓勞動者掉入被邊緣化或社會排除的風險。（編輯：楊蘭軒）1130825