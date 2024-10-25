釋憲結果出爐 賴總統盼朝野攜手守護自由民主憲政

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（中央社記者賴于榛台北25日電）憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲，總統賴清德晚間說，憲法法庭已作成判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護自由民主憲政體制，為國家永續發展、民眾權利福祉共同努力。

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭下午做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲，包含總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，而立委要求聽取國情報告後可即時詢答也被認定違憲。

賴總統晚間透過臉書表示，總統是自由民主憲政的守護者，針對立法院修法內容有違憲疑慮，混淆憲法關於權力分立及監督制衡的規定，他有責任守護憲政秩序、保護人民權利，因此聲請釋憲。

賴總統說，釋憲結果出爐，除尊重憲法法庭的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利，他也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立法院進行國情報告，在國家最高立法機關，向全體民眾報告國家發展情勢。

他也說，立法院職權行使法及中華民國刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作成判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護自由民主憲政體制，為國家永續發展、民眾權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。（編輯：林克倫）1131025