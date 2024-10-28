張啓楷控立院衝突時推倒周萬來 郭國文：造謠

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（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院會5月處理國會職權修法時，朝野激烈衝突，台灣民眾黨立委張啓楷今天說，郭國文當時搶奪秘書長周萬來的議事本，周萬來摔倒到地上，連眼鏡都被打飛。郭國文回應，民眾黨不願意面對違憲事實，只好再度造謠，周萬來沒跌倒在地，張啓楷可能度數不夠，最好去換一下眼鏡。

憲法法庭25日做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲。立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「113年憲判字第9號判決，國會行使職權的困境與未來」進行專題報告，並備質詢。

張啓楷會前在媒體群組發表評論指出，郭國文5月暴力搶奪72歲周萬來的議事本，周萬來摔倒到地上，連眼鏡都被打飛。今天民進黨黃鼠狼給雞拜年不安好心，要周萬來進行專題報告，想藉機修理周萬來、劍指立法院長韓國瑜，司馬昭之心毫不掩飾。

郭國文於臉書撰文反駁，稱周萬來沒跌倒在地，也說周萬來是政務官，當其用政治任命的職權介入立法院表決，讓違憲的擴權法案可以程序違法的狀況下通過，何來中立可言，況且國民黨把比周萬來更年長的國民黨立委陳永康放在衝突第一線，都不見民眾黨出來為陳永康討公道。

張啓楷在之後的質詢提到，郭國文把周萬來推倒跌坐在椅子上，「這不叫推倒嗎」，還好那天是立法院人員將椅子擋住，否則周萬來摔下去的話，那會多嚴重。

此外，立法院司法及法制委員會輪值召委、民進黨立委鍾佳濱今天邀請2位律師到場備詢，在野立委質疑事前未先通知其他黨團，且沒有找認為國會改革方案合憲的律師到場。

鍾佳濱說，根據中華民國憲法第67條規定，立法院得設各種委員會，各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢，之前也有相關案例，而且今天的會議是專案報告，與公聽會不同，如果是委員會辦的公聽會，各黨團都可以推薦人選。

另外，立法院司法及法制委員會21日審查憲法訴訟法第4條條文修正草案等案，民進黨立委質疑此修法會癱瘓憲法法庭，國民黨立委予以駁斥。委員會進行約9.5小時，國民黨立委挾人數優勢表決勝出，初審通過，但條文均保留送協商。

民進黨立委吳思瑤質詢提及，鍾佳濱31日想在委員會召開憲法訴訟法公聽會，但國民黨團未簽字同意，因此無法召開。

鍾佳濱說，委員會開公聽會有一個前提，即該法案要在委員會審查的期間，不過該法案已經送出委員會，因此他才想採行過去經濟委員會的前例來做，但各黨團都要同意。（編輯：張均懋）1131028